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Politika

HDP'li Beştaş hakkında, tutuklu vekillerin fotoğrafını paylaştığı için fezleke

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında sosyal medya hesabında HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile diğer tutuklu milletvekillerinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle 'terör örgütü propaganda

10 Aralık 2017 16:41

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında sosyal medya hesabında HDP\'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile diğer tutuklu milletvekillerinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle \'terör örgütü propagandası yapmak\'tan fezleke hazırlandığı ortaya çıktı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, sosyal medya hesabının profilinde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu vekillerin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderildiği ortaya çıktı. Hazırlanan fezlekede, 7 Kasım 2016 tarihinde Demokratik Bölgeler Partisi İl Teşkilatı organizesinde Kayapınar ilçesi Peyas mahallesinde bulunan DBP Genel Merkezi irtibat bürosunda yapılan basın toplatısına katılan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen Beştaş hakkında sosyal paylaşım siteleri üzerinde yapılan araştırma twitter hesabı üzerinde yapılan inceleme neticesinde suç unsuru olarak değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.
Fezkelede, suç unsuru paylaşım olarak gösterilen tutuklu HDP\'li vekillerin fotoğraf çıktısına da yer verilerek, şöyle denildi:
\"PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak v.b suçlardan tutuklanan HDP milletvekillerinin resimlerinin olduğu, şüphelinin; tutuklanan HDP milletvekillerinin fotoğraflarını twitter paylaşım sitesinden paylaşmak suretiyle onlara destek çıktığı ve PKK/KCK terör örgütünü desteklediği, bu şekilde; terörü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin halen HDP Adana milletvekili olması nedeniyle hakkında TBMM tarafından Anayasamızın 83\'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu taktirlerinize arz olunur.\"

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