HDP’li Beştaş: Biz kadınlar istersek bu kaos ortamını yıkarız

Adana’da kadınlarla bir araya gelen HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, “Biz kadınlar istersek bu kaos ortamını yıkarız. Eril erkek ve eril devletin zihniyetine karşı mücadele etmeliyiz” dedi.

HDP Adana İl Örgütü’nün ‘Durmayalım Dur Diyelim’ sloganıyla başlatılan iki günlük halkla buluşma programının ikinci gününde Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kadın toplantısı yapıldı.

Toplantı, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Asiye Kolçak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Biz kadınlar istersek bu kaos ortamını yıkarız”

Toplantıda konuşan Beştaş, “Biz kadınlar birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe kadınlar kazanacaktır” dedi.

“Kadının özgürlüğü kendi elindedir” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diktatörler savaş ve kaos ortamı yaratmak istediği zaman ilk olarak kadınlara saldırıyor. Biz kadınlar istersek bu kaos ortamını yıkarız. Kadınların karar yönündeki iradeleri ne kadar esas olursa o kadar başarıya ulaşacaktır.”

“Eril erkek zihniyetine karşı mücadele etmeliyiz”

Beştaş, kadınların her alanda mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan Beştaş, “Zindanlardaki arkadaşlarımız için neler yapmamız doğrultusunda adım atmalı ve nasıl destek sunmalıyız diye düşünmeliyiz. Bizim görevimiz sadece evde bulaşık, çamaşır yıkamak ya da çocuk bakmak değil. Eril erkek ve eril devletin zihniyetine karşı mücadele etmektir” diye konuştu.

“Zulme karşı tek yürek olmalıyız”

“Zulme karşı tek yürek olmalıyız, diktatör bugün dilimizi, inancımızı yok sayıyorsa biz boyun eğmemeliyiz” diyen HDP’li Beştaş devamla şunları aktardı:

“Adalet diyoruz adalet nerede? Sizin ve bizim gücümüzle olacaktır, bizler de özgürlük istiyoruz, bizler de haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız için geleceğimiz için özgürlüğümüz için susmayalım.”