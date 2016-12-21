HDP’li Beştaş: Biz bu öneriyi getirdiğimizde alay edilmişti

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Komisyonu’nda değişiklik teklifi görüşmelerinde paketin Meclis çatısının tümünü, iktidar ve yürütmeyi de yakından ilgilendirdiği gerekçesiyle Meclis Genel Kurul çalışmaları ile diğer komisyon çalışmalarının durdurulmasını önerdi. Eş genel başkanlarla birlikte partisinin 12 milletvekilinin tutuklu olduğuna dikkat çeken Beştaş, “En azından arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu komisyon çalışmalarının izlemesinin önü açılmalıdır” dedi.

AKP ve MHP’nin anayasa değişiklik teklifinde yer alan 18 yaş düzenlemesine dikkat çeken Beştaş, “Yani, iktidar partisi içinde kaç tane 18 yaş var bilmiyoruz, yok. Biz 2013’te önerdiğimizde bizimle alay edildi ‘Siz çoluk çocuğu getirip milletvekili yapacaksınız’ diye, çok iyi hatırlıyorum" dedi.

Beştaş’ın Anayasa Komisyonu’ndaki değerlendirmeleri şöyle:

“Taleplerimiz, bu görüşmelerin alenileşmesi gerekiyor, özellikle Komisyon çalışmalarının ve bu nedenle yazılı ve görsel basına kati surette açık olması lazım. Herkesin bu tartışmaları izlemeye hakkı var. Bizce bu paket Meclis çatısının tümünü, tüm parlamenterleri ilgilendirdiği için, iktidarı, yürütmeyi de ilgilendirdiği için Meclis Genel Kurul çalışmalarının durdurulmasını, diğer komisyon çalışmalarının durdurulmasını, 550 milletvekili eksi 12’yle, en azından arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu Komisyon çalışmalarının izlemesinin önü açılmalıdır. Yani, bu, herhangi, sıradan bir mesele değil. Diğeri, bütçe toplantısı var, bütün komisyon toplantılarının da tatil edilmesini söylüyoruz çünkü Meclisi lağveden, iradeyi lağveden bir teklifle karşı karşıyayız. TRT 3 ve Meclis TV’den canlı yayınlanmalı. Bugüne kadar halktan, kamudan gizlenen anayasa değişiklik tartışmaları ne getiriyor, ne götürüyor, bunu Türkiye’de herkes izleyebilmeli. Bizim taleplerimizden biri bu. Sayın Başkan, diğeri, hatırlarsınız, beraber çalışmıştık, Uzlaşma Komisyonunda eşit temsille Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalıştı ve geçen yıl, maalesef, sakatlı bir şekilde ama yine partiler in eşit katılımıyla, eşit sayıyla biz anayasa çalışmaları yapıyorduk. Şu anda aramızda bir denklik ve eşitlik olmadığı gibi, açık ara bir farklılık ve üstünlük var. Yani, bu nedenle, partiler in eşit temsille bu Komisyondan tartışmalara katılması gerekiyor. Bizim ilerlememiz gerekirken anayasa yapım çalışmalarında, gerilememiz kabul edilemez. Eşit temsil de diğer bir talebimiz. Son olarak da gerçekten, iler iki dönemlerde de söyleyeceğiz, yani, Sayın Başbakanın, sayın bak anlar ın da bu Komisyon çalışmalarında bulunması gerekiyor çünkü tümüyle sistem değişiyor, Cumhurbaşkanına bağlanıyor, Bakanlar Kurulu diye bir şey kalmıyor. Bu taleplerimizin kabul edilmesini gerçekten çok önemsiyoruz.

"Şu anda Meclisin üçüncü büyük grubunun eş genel başkanlar ı cezaevinde, 12 milletvekili arkadaşımız cezaevinde. Bütün milletvekillerini ve vatandaşı ilgilendir en, 78 milyonu ilgilendiren bir anayasa değişikliği, bir sistem değişikliği, rejim değişikliği çalışması bu şekilde meşru olamaz. Bu nedenle, sözlerin her biri çok önemli ve değerlidir ve siz Komisyon Başkanı olarak bunu dikkate almalısınız, alacağınıza da inanıyorum.

"İktidar partisi içinde kaç tane 18 yaş var bilmiyoruz, yok. Biz 2013’te önerdiğimizde bizimle alay edildi “Siz çoluk çocuğu getirip milletvekili yapacaksınız.”