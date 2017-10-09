HDP'li Beştaş: ABD'nin bu kararıyla Türkiye 3'üncü dünya ülkesi konumuna düştü

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- HDP\'li Meral Danış Beştaş, ABD\'nin vize başvurularını durdurmasına ilişkin, \"ABD\'nin bu karıyla Türkiye 3\'üncü dünya ülkesi konumuna düştü. ABD ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesinin tek sorumlusu AKP ve Erdoğan\'dır\" dedi.

\"BAHÇELİ, EŞ BAŞKAN OLARAK ROLÜNÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYOR\"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Beştaş, Türk askerinin İdlib\'e girmesine ilişkin şunları söyledi: \"Bahçeli\'nin \'İdlib\'den sonra Afrin\'e de gitmeli\' açıklamasından başlayayım. Türkiye\'de eş başkanlığı işleten tek parti biziz HDP. Bizden daha iyi işletme iddiasında olan bir parti var; o da MHP. Bahçeli, eş başkan olarak rolünü oynamaya çalışıyor. Ama bizim eş başkanlık sistemimiz iki erkeğin eş başkan olması değil bir kadın ve bir erkeğin cinsiyet temsili eşit temsili açısından eş başkanlıktır. Onlarda bunun farklı bir örneğini sergiliyorlar. Türkiye\'nin dahiyane dış politikasının sonuçlarını hep birlikte izliyoruz.\"

\"ABD\'NİN KARARIYLA TÜRKİYE 3\'ÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ KONUMUNA DÜŞTÜ\"

Meral Danış Beştaş, ABD\'nin vize başvurularını durdurmasına ilişkin şunları söyledi: \"Dünya her şeyin farkında. Başlarını kuma gömseler de her gün yeni bir gelişmeyle bir sarsıntı yaşanıyor. Şöyle bir tablo var Türkiye\'de; başka bir ülkenin vatandaşını istediğim gibi tutuklarım, gözaltına alırım diyor. Sonucu da böyle olur, Türkiye\'den vize başvurularının iptali olur. ABD aslında bununla Türkiye\'ye açıkça \'Biz size AKP ve Erdoğan\'a güvenmiyoruz\' diyor. Trump ile görüşmesinde \'aramızda sorun yok\' demesine bakmayın asıl düşünce ve siyaset budur; \'güvenmiyoruz\' diyor. Cumhurbaşkanı itibardan söz etmeyi seviyor. Şimdi Türkiye\'nin yerlerde sürünen itibarı var. Bunu nasıl toparlayacaksınız? ABD\'nin bu karıyla Türkiye 3\'üncü dünya ülkesi konumuna düştü. ABD ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesinin tek sorumlusu AKP ve Erdoğan\'dır. Ama bedeli halklar ödeyecek. Ekonomik maliyet vergilerle halka ödettirilecek.\"