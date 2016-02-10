HDP'li Beştaş: Adana'da evlere 'Hizbullah' ve 'PKK' yazılı mermiler bırakıldı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana'da bazı evlere üzerinde "Hizbullah" ve "PKK" yazılı mermilerin bırakıldığını öne sürdü.

Radikal'in haberine göre; HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beştaş, "HDP'li olarak bilinen yöneticilerimizin ve üyelerimizin evine, üzerinde 'Hizbullah' yazılı mermiler bırakılmış. Yine başka düşüncede ve yaşam felsefesinde olduğu tahmin edilenlere de bu merminin 'PKK' yazılı şekli gönderilmiş" dedi.

Beştaş, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentte bazı evlere üzerinde "Hizbullah" ve "PKK" yazılı mermi gönderildiği iddiasında bulunarak, şöyle dedi:

"İki yönlü bir mermi bırakma olayı var. HDP'li olarak bilinen yöneticilerimizin ve üyelerimizin evine, üzerinde 'Hizbullah' yazılı mermiler bırakılmış. Yine başka düşüncede ve yaşam felsefesinde olduğu tahmin edilenlere de bu merminin 'PKK' yazılı şekli gönderilmiş. Bu mermileri koyan ne Hizbullah'tır ne PKK ne de başka bir güçtür."

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu TBMM gündemine taşıdıklarını belirterek, "Bunun peşini asla bırakmayacağız. Hem savcılık şikayetlerinde hem Meclis düzeyinde hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda bu faillerin ortaya çıkması için asla geri adım atmayacağız" dedi.