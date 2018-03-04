HDP'li Baydemir'e verilen hapis cezası bozuldu: Hukuka aykırılıklar olabilir

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e ‘polislere hakaret ettiği’ iddiasıyla verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından "hukuka aykırılıklar olabileceği" gerekçesiyle bozuldu. Dava yeniden görülecek.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5 Ekim 2017’de kararını açıklayan hakim ‘hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla Baydemir’e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını çarptırmıştı. Hakim, Baydemir’in başka bir suçtan aldığı para cezasını gerekçe göstererek, ceza ile ilgili erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermemişti.

Baydemir’in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ile Serdar Çelebi, yasaya ve usule aykırı olduğunu belirttikleri yerel mahkemenin bu kararına karşı Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf talebinde bulunmuştu. İstinaf talebini inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi, Baydemir’in avukatlarının istinaf başvurularını yerinde bularak, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi’nin oy birliği ile aldığı karar şöyle: “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, oluşan ve incelenen dosya kapsamına göre kararlarda hukuka aykırılıklar olabileceği ve yeniden yargılama yapılması gerektiği kanısına ulaşıldığından CMK’nın 280/1-c maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesine ve duruşmaya hazırlık işlemlerine başlamasına karar verildi.”

Yeniden yargılama yapılmasına karar verilen davanın ilk duruşması 15 Mart’ta Antep Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi duruşma salonunda görülecek.

Ne olmuştu?

Baydemir hakkında, Diyarbakır belediye başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle açılan davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası çıkmıştı.

İddianamede, Baydemir’in başkan olduğu dönemde, kapatılan BDP’nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012’de Batıkent Meydanı’nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle milletvekilleriyle gittiği valilik binası önünde polislere hakaret ettiği belirtilmişti.

Polisin valilikten çıkmak istemeyen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) sözcüsü Hüseyin Bardakçı’yı güç kullanarak gözaltına aldığı ve buna tepki gösteren Baydemir’in polis memurlarına, “Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşistler” dediği kaydedilmişti.

Polis memurları Y.C., B.G. ve M.Ü.’nün ‘mağdur’, polis memuru A.S.’nin ise ‘müşteki’ olarak yer aldığı iddianamede Baydemir’in, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

İddianmede, Baydemir’in milletvekili seçilmeden önce soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği de belirtilmişti.