HDP'li Baydemir'den Erdoğan'a: Henüz vakit varken Demirtaş'tan özür dile

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'ndeki Ekin Ceren Parkı'nda 25 Temmuz'da başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti sürüyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Grup Sözcüsü Osman Baydemir düzenlediği günlük basın toplantısında güdeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'terörist' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Baydemir, Erdoğan'a çağrı yaparak, "Henüz vakit varken ayağa kalk ve Selahattin Demirtaş'tan, toplumdan özür dile. Bu yalanından dolayı özür dile" dedi.

Siyasetçinin toplumda rol model olduğunu, yalanın da siyasetçinin başvuracağı bir yöntem olmadığını kaydeden Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Osman Baydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'da, G-20 zirvesindeki toplantıda Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş için ithamda bulundu. Ona 'terörist' dedi. Bu yalandır, iftiradır. Eş Genel Başkanımız Demirtaş, cezaevinde 18 gün önce bir çağrı yaptı, 'Açıkla, varsa bir delilin savcıya ver. Eğer delilin yoksa,açıklayamıyorsan sen iftiracısın, sen yalancısın' dedi. Aradan 18 gün geçmiş, halen suskun. Suskunluğundan daha vahim bir şey var. Yalanına bir tek kendisi inanıyor. Elini vicdanına koyan kimse inanmıyor. Elini cüzdanına koyan, onun yanındakiler inanmış gibi duruyor. Biz bu yalanın, iftiranın peşini bırakmayacağız. Ya belgeni ortaya koyup savcılığa verirsin ya da müfterisin. Henüz vakit varken ayağa kalk ve Selahattin Demirtaş'tan, toplumdan özür dile. Bu yalanından dolayı özür dile."

"Faşizmin en kötü korku filmi çekiliyor"

HDP milletvekilleri Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünde yapılan değişikliği değerlendiren Baydemir, "Meclis'te bir içtüzük değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin tek bir anlamı var, faşizmin en kötü korku filmi çekiliyor. Bu çekilen filmin baş kahramanı, kendi gölgesinden korkuyor. İşte, faşizm korku filmini bir kabusa dönüştürmesin diye, bugün Vicdan ve Adalet Nöbeti'ni burada tutuyoruz" dedi.

Devamsızlık gerekçesiyle Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğünü kaydeden Osman Baydemir, "Yalan söylüyorsunuz. Eğer Hezer ve Sarıyıldız'ın vekillikleri devamsızlıktan düşüyorsa buyurun, açın çeteleyi. Devrik Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ne kadar Meclis'e devam ettiği etmediği açıkça ortaya çıkar. Gerçekle yüzleşmiş olacaksınız. İçtüzük değişikliğiyle parlamentoda konuşmanın dahi yasaklandığı bir rejim inşa ediliyor. Kürt halkı, Ermeni, Süryani, Ezidi, Alevi demek, Dersim'de, Çorum'da, Sivas'ta katliam oldu demek, suç sayılacak ve para cezasına çevrilecek. And olsun ki; susmayacağız. Kürtlere, Kürt diyeceğiz. Kürdistan'a da Kürdistan diyeceğiz. Bir yerde soykırım yapılmışsa ona soykırım diyeceğiz. Yani faşizme boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP'den destek ziyareti

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve yanındaki partililer de HDP'nin sürdürdüğü Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne destek amacıyla Ekin Ceren Parkı'na geldi. HDP'liler tarafından yapılan karşımanın ardından konuşan CHP İl Başkanı Sayın, "15 Temmuz'da demokrasiyi sokaklarda nasıl aradıysanız, biz de hak, hukuk ve adaleti legal bir şekilde sokaklarda arayacağız. Bu anlamda HDP'nin değerli yöneticilerinin başlatmış oldukları bu eylemlerini gönülden desteklediğimizi söylüyoruz. Onlara katkı sunmak adına, gönül isterdi ki bu eylemi birlikte devam ettirelim. Bu legal eylemlere desteğimiz her zaman olacaktır" dedi.