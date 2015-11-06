HDP'li Baydemir: Operasyon değil, müzakere zamanı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, AKPnin tek başına iktidara geldiğini ve artık operasyon ve akan kanın yerini müzakerenin alması gerektiğini söyledi.

Ömer Pınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, ikinci kez Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Osman Baydemir, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Tarih Gümrük Hanı'nda bazı vatandaşlarla domino oynayan Baydemir, 7 Haziran'dan sonra ülkede onlarca kişinin öldüğünü hatırlattı ve yeniden çözüm için müzakerenin başlatılmasını istedi.

1 Kasım seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar olduğuna değinen Baydemir, artık barış istemenin zamanının geldiğini belirterek, "Şimdi bir kez daha yüksek bir sesle hükümetten barışı istemenin vakti gelmiştir. Sulhu istemenin vakti gelmiştir. Madem bu kadar kan döktünüz, bu sonucu elde etmek için hadi şimdi müzakere masasına geri dönün. Haydi şimdi bir kez daha barışın kapılarını aralayın" dedi.

"Silahlar sussun"

Türkiye'de acilen barışa ihtiyaç duyulduğunu ve ölümlerin durmasını isteyen Baydemir şöyle konuştu:

"Bir kez daha söylüyorum; şu anda Türkiye’nin en acil ihtiyacı barıştır. Tek bir asker, polis, gerilla ve sivil insanın hayatını yitirmeyeceği bir zemini gelin el birliği ile oluşturalım. Gelin silahlar sussun. Bir kez daha müzakere masası kurulsun ve sorunlarımızı, sıkıntılarımızı müzakere masası üzerinde çözüme kavuşturalım. 'Tek başına bizi iktidar yaparsanız kan dökülmez' diyen AK Parti iktidarına buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum; tek başına iktidarsınız şimdi akan kanı durdurmanın zamanıdır. Şimdi operasyonları eylemleri durdurma ve müzakere zamanıdır. Şüphesiz ki Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de barışı, onurlu bir barışı kalıcı hale getirecek yeni bir Anayasa inşa edilmesidir. Biz kin ve intikamın peşinde değiliz. Sulhun yaşam bulmasının, yaraların sarılması peşindeyiz."