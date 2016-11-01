HDP’li Baydemir, Kurtulmuş’a susturulan medyayı sordu: Hukuka aykırı olduğunu düşünmüyor musunuz?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle kapatılan televizyon kanallarına ilişkin bir soru önergesi verdi. Baydemir, soru önergesinde Kurtulmuş’un 2 Ekim 2016’da yaptığı kapatma kararı verilen televizyon kanallarıyla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) gelecek rapor doğrultusunda yeni bir değerlendirme söz konusu olabileceğinin söylenmiş olduğunu hatırlattı ve "RTÜK zaten hem kapatılan hem de diğer tüm radyo ve televizyonların denetimini Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre yapmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığınız bünyesinde radyo ve televizyonlara yönelik yargı kararı olmaksızın alınan kararların yetki gaspı ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Kurtulmuş’un 2 Ekim’de yaptığı açıklamada RTÜK’ten raporlar beklendiği ve gelen raporlara göre yeni değerlendiremeler yapılacağı belirtmişti. Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile (KHK) aralarında Kürtçe yayın yapan çocuk kanalı Zarok TV, Türkçe-Kürtçe yayın yapan haber kanalı Azadî TV, Kürtçe’nin Zazaki lehçesinde yayın yapan Jiyan TV, Alevi topluluğuna yönelik yayın yapan TV 10’un da bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kapatılmıştı. 675 sayılı KHK uyarınca aralarında; Evrensel Kültür Dergisi, Tîroj, Özgürlük Dünyası, Dicle Haber Ajansı, Yüksekova Haber, JİNHA ve Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatma kararı çıkmıştı.

Baydemir’in Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü hal ile birlikte darbecilere karşı çıkarılan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi olmayan kesimleri de olumsuz etkilemiştir. Kararnamenin uygulanması ile aralarında Kürtçe yayın yapan çocuk kanalı Zarok TV, Türkçe-Kürtçe yayın yapan haber kanalı Azadî TV, Kürtçe’nin Zazaki lehçesinde yayın yapan Jiyan TV, Alevi topluluğuna yönelik yayın yapan TV 10’un da bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kapatılmıştır.

Kapatma kararlarının alındığı tarihten sonra “Kapatılan kuruluşlarla ilgili RTÜK’ten yeni rapor istendiği, yeniden değerlendirme yapılabileceği” tarafınızca kamuoyuna açıklanmıştır. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen konu ile ilgili televizyonların durumuna dair bir gelişme olmamıştır.

Bu gerekçelerle;

1- Yaptığınız açıklamaya göre RTÜK’ten istenen rapor Bakanlığınız bünyesinde kurulduğu belirtilen komisyona ulaşmış mıdır?

2- Rapor komisyona ulaşmış ise radyo ve televizyonlarla ilgili değerlendirme sonuçları nedir?

3- Değerlendirme sonuçları doğrultusunda radyo ve televizyonların yeniden açılması ile ilgili bir çalışma başlatılmış mıdır?

4- Bakanlığınız bünyesindeki komisyon kimlerden oluşmaktadır? Komisyon için aranan hangi özelliklere sahiptir?

5- Anayasal bir kuruluş olan RTÜK’ün mevcut düzenleyici ve denetleyici özelliğine rağmen bu komisyonun kuruluşu ve faaliyeti anayasal düzene uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

6- RTÜK zaten hem kapatılan hem de diğer tüm radyo ve televizyonların denetimini Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre yapmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığınız bünyesinde radyo ve televizyonlara yönelik yargı kararı olmaksızın alınan kararların yetki gaspı ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyor musunuz?