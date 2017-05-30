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Politika

HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP'li Besime Konca’nın dün tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu vekillerin sayısı 11’e yükseldi

30 Mayıs 2017 14:34

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın, Baydemir’in Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle çıkarıldığı belirtildi.

HDP’nin 11 vekili tutuklu

HDP Milletvekili Besime Konca’nın dün tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu vekillerin sayısı 11’e yükseldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, milletvekilliği düşürülen partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile eski Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklu bulunuyor.

 

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Halkların Demokratik PartisiHDPŞanlıurfa MilletvekiliOsman Baydemiryakalama kararı

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