HDP'li Baydemir: Demirtaş cezaevinde olduğu müddetçe muhalefet güvende değil

HDP’nin cezaevinde tutuklu bulunan milletvekilleri başta olmak üzere toplumda yükselen adalet talebi üzerine başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti, Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara'ya uzandı.

Daha önce 4 ilde yaklaşık 1 ay boyunca parklarda tutulan Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Ankara adresi tutuklu milletvekilleri için aylardır karar beklenen Anayasa Mahkemesi oldu. Anayasa Mahkemesi içinde başlayan, ardından Yüksek Mahkeme’nin hemen karşısında yer alan Ahlatlıbel Spor Tesisleri içindeki parkta devam eden nöbet diğer illerden farklı olarak da mesai saatleri içinde kalacak ve cuma akşamı sona erecek.

"Hukuksuzluk devam ettiği için AYM önündeyiz"

4 ilde 1 ay süren Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin büyük bölümünde bulunan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, eylemin Ankara ayağını Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e değerlendirdi.

Baydemir, "İktidarın yargı üzerinde vesayet kurma çaba ve uygulamalarını, tüm hukuksuzluklarını kamuoyunda uzun uzadıya anlattık. Dün, bugün, yarın tek bir talebimiz var: Adalet tecelli etsin. Bunun için mahkemenin hükmünü açıklaması lazım. Bu açıklanmadıkça hukuksuzluk giderilmiş olmayacak. Dün ikna olsaydık bugün bu nöbeti sürdürmenin gereksinimi olmayacaktı. Yarın burada olacaksak hukuksuzluk devam ettiği içindir. Net olduğumuz husus, adalet bir gün herkese lazım olacak ve bu ispatlanmıştır. Bir dönem, KCK adı altında kumpas kuranlar, gerek kolluk gerek yargı mensupları Ergenekon ve Balyoz’da olduğu gibi bugün cezaevindeler ve adalet istiyorlar. Yargı içerisinde FETÖ mensupları çöreklenmiş deyip yargıyı tasfiye eden iktidar, halen o dönemin kolluk, savcı ve hâkimlerinin iddianameleriyle hakkınızda hüküm kuruyor. Yani işbirlikleri devam ediyor. ‘İşin ucu kendilerine dayandığında FETÖ’nün kumpası, muhalefete yapılınca yargı bağımsızlığı’ oluyor. Bugün burada oluşumuz bu kumpası reddediştir" diye konuştu.

"Demek ki yargının acelesi yokmuş, siyasetin varmış"

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına yol açan davada hâlâ mahkemeye çıkarılmadığına dikkat çeken Baydemir şöyle devam etti:

"Alelacele Demirtaş’ı tutuklatan siyasi irade her ne hikmetse 306 gündür Demirtaş’ın duruşmasının yapılmasına müsaade etmiyor. Demek ki yargının acelesi yokmuş, siyasetin acelesi varmış. Referanduma giderken muhalefetsiz bırakma girişimiymiş. Bugün milletvekillerinin halen cezaevinde olması muhalefetten kurtulmanın, muhalefeti tasfiye etmenin siyasi tezahürüdür. Tüm demokrasi güçlerine, tüm topluma çağrımızdır. HDP’nin fikriyatını beğenip beğenmemekten bağımsız olarak, bu haksız rehin almaya karşı çıkmak demokrat olmanın olmazsa olmazıdır. Bugünü kurtaramazsak 2019’da, 2020’de bu ülke için kayıp yıllar olacaktır. Çünkü ülkede yurttaşın tercihte bulunma zemini ortadan kaldırılmıştır. Selahattin Demirtaş, cezaevinde olduğu müddetçe hiçbir muhalefet liderinin serbestçe muhalefet etme hakkı garanti değildir. HDP milletvekilleri cezaevinde olduğu müddetçe muhalefet milletvekillerinin serbestçe muhalefet etme, siyaset yapma hakkı garantide değildir. Hep birlikte adaletsizliğe, eşitsizliğe ve faşizme karşı mücadele etmede daha fazla geç kalınmamalıdır."

Beştaş: Adalete susamışlık var

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Anayasa Mahkemesi önündeki eylemlerine halkın destek verdiğini belirterek, "Yanınızdayız, sizinle gurur duyuyoruz mesajları alıyoruz, halk destekliyor eylemimizi. Adli yıla büyük adaletsizliklerle girildiği konusunda bir konsensüs var. Herkesin adalete susamışlığı bize gelen mesajlarda da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.