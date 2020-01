HDP'li Baydemir: Bu, milletin anasına tabut gönderme operasyonudur!

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Zeytin Dalı' adlı operasyonunu, operasyon ile ilgili yapılan paylaşımlara yönelik gözaltıları ve siyasi partilerin operasyona bakışını değerlendirdi. Baydemir, “Bu Zeytin Dalı Operasyonu değil, bu milletin anasına tabut gönderme girişimi, operasyonudur” dedi.

"Cenaze gelmezse OHAL de, sıkıyönetim de olmayacak"

Baydemir, iktidarın barış talebinden ürktüğünü söyleyerek, "Barış hakkı temel bir insan hakkıdır. BM, savaş propagandasını yasaklamaktadır. Ama öyle bir zamandan geçiyoruz ki bu ülkede barışı savunmak suç olarak kodlanıyor. Neden? Bir siyasi iktidar neden barış talebinden bu kadar ürküyor? Neden varlığını ölüme, öldürmeye kilitlemiş durumda? Çünkü cenaze gelmezse, gerilim olmazsa OHAL rejimi olmayacak. Başka ülkelerle savaş olmazsa sıkıyönetim koşulları olmayacak. OHAL olmazsa medya olup biteni yazacak." dedi.

"Hakikat ve toplum yüz yüze kalırsa bunlar 5 gün iktidarda kalamaz"

Başbakan Yıldırım'ın medya temsilcilerine yönelik verdiği "tavsiye" listesini de değerlendiren Baydemir, "Daha geçtiğimiz gün Başbakan'ın medyaya verdiği 15 maddelik talimatnamesi andıçlamadır. Topluma susun demektir, medyayı tehdit etmektir. Çünkü hakikat ve toplum yüz yüze gelirse bunlar 5 gün iktidarda kalamaz. Bu toplum hakikate erişirse vicdanları harekete geçecek. Ve o kurmaya çalıştıkları parti devleti oluşamayacak." şeklinde konuştu.

"Milletin anasına tabut gönderme operasyonu"

Afrin operasyonuna ilişkin konuşan HDP Sözcüsü, "Millet iradesinin açığa çıkmaması operasyonudur Afrin’e düzenlenen kızıl elma operasyonu. Bu, zeytin dalı operasyonu değildir. Bu, milletin anasına tabut gönderme operasyonudur. Hani milletin anası ağlamasındı? İşte gelinen nokta bu." dedi.

"Erdoğan’ın tabut başındaki fotoğrafı nasıl izah edilebilir?"

Baydemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hala vicdanında zerre kadar insanlık sevgisi kalanlar, Erdoğan’ın tabut başındaki fotoğrafını nasıl izah edebilir? Bu mudur sizin memleket sevdanız? Kim kandan besleniyor? Ölüm üzerinden propaganda yapmak ve bir gelecek inşa etmek. Bunun 80 milyona, bütün insani değerlere ihanet olduğunu görmeyecek misiniz, yazmayacak mısınız?"

"Sayın Kılıçdaroğlu, IŞİD türevleriyle ittifak yapıyorsunuz"

CHP, AKP ve MHP'yi operasyon bağlamında eleştiren Baydemir, üç partinin 'kızıl elma koalisyonu' kurduğunu belirterek, "AKP de, MHP de, CHP de; bu koalisyon kızıl elma koalisyonudur. Bir çift sözümüz de Kılıçdaroğlu’na; Sayın Kılıçdaroğlu siz aynı zamanda ÖSO ile yani aynı zamanla El Kaide ile, Ahrar uş-Şam ile yani IŞİD’in tüm türevleriyle ittifak yapıyorsunuz. Yarın işgal ettikleri topraklarda zulüm örgütleyecekler. Bakın, ÖSO’yu oluşturan bileşenlere, birliklere. 12 yaşındaki Filistinli çocuğun kafasını kesen, kadınları recm eden bir anlayıştır bu anlayış. Tüm Türkiye halkları çok iyi bilmelidir ki neredeyse 6 yıl süren Suriye iç savaşında Afrin bölgesi bir barış vahası idi. Savaştan kaçan insanların sığındığı barış alanıydı. AKP - MHP - CHP koalisyonu Suriye’de tankın, topun girmediği yere savaşı taşıdılar." ifadelerini kullandı.

"Amaç 2018’e çekeceği başkanlık seçiminde düşmanlığı kullanmak"

Operasyonun amacının 2019 seçimleri olduğunu vurgulayan Baydemir, "Amaç ne? AKP açısından, AKP Genel Başkanı açısından esas bir amacı var. Sadece Kürt düşmanlığı değil, 2018’e çekeceği başkanlık seçiminde bu düşmanlığı kullanmak. Toplumun sorgulama hakkını ortadan kaldırıp kendi rejimini inşa etmek." dedi.

"Sayın Kurtulmuş, sen Allah’tan mı korkuyorsun, reisinden mi korkuyorsun?"

Bakan Numan Kurtulmuş'un HDP'ye yönelik "Saflarını belli etsinler" açıklamasını da değerlendiren Baydemir, konuşmasına, "Sayın Numan Kurtulmuş 'HDP safını belli etsin' demiş. Ben Sayın Kurtulmuş’a çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer bu vicdansızlıktan kurtulmak istiyorsanız bir kez daha sizi Maide Suresini okumaya davet ediyorum. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Allahtan korkun, Allah yaptıklarımızdan haberdardır. Sayın Kurtulmuş, sen Allah’tan mı korkuyorsun, reisinden mi korkuyorsun? Eğer Allah’tan korkuyorsan çık reisinin karşısına de ki; bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. De ki; bu savaşı durdur. De ki, Kobanî’de yaşayan Kürtler de bu ümmetin parçaları. De ki o Kürtler Selahattin Eyyubi’nin, Çanakkale‘de yatanların torunları. Almışsın tankını topunu Kürdün evini bombalıyorsun. Mekkeli müşrikler bile bu kadar dine imana saldırmamışlardır. Bunların neresi Müslümanlık? Bunlarla hangi Müslümanlığı hangi ümmeti inşa edeceksiniz. Bunlar felakete götürür. Sayın Kurtulmuş bizim safımız çok açık. Biz barışın, özgürlüğün, adaletin safındayız. Sizin gibi zırt pırt saf da değiştirmiyoruz. Bakanlık teklif edildiğinde yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmıyoruz." ifadeleriyle devam etti.

"AKP - CHP – MHP ruh seansları yapıyor"

"AKP - CHP – MHP ruh seansları yapıyor" diyen Baydemir, AKP - CHP - MHP genel başkanlarının davetiyle ruh çağırıyorsunuz. Biz o ruh seanslarında olmayacağız. O ruh seanslarında size gelecek ruhlar da bellidir. Ya Hitler’dir, ya Mussolini’dir ya Saddam’dır. Kemal Bey’in dahliyetiyle başka kim gelecek göreceğiz. Kızıl elmayı mı yoksa üçünüz beraber ayvayı mı dişleyeceksiniz, göreceğiz. Kızıl elma dediğimiz özü itibariyle şirktir. Niye? Çünkü mülk Allah’ındır. Sen kalkmış ne yapıyorsun, kızıl elmayı dişliyorsun. Kızıl elmayı mı yoksa üçünüz beraber ayvayı mı dişleyeceksiniz, göreceğiz. Bu yol felakete götürür. Talat Paşaları, Enver Paşaları açın okuyun. Nasıl felakete sürüklendiler." şeklinde konuştu.

"HDP veballerinize ortak olmayacak"

"Savaş nerede olursa olsun, insanlığa ihanettir. Savaş ölüm demektir, öldürmek demektir." diyen Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sabilerin masumların ölmesi, yaralanması demektir. Şehirlerin yıkılması demektir, acı demektir gözyaşı demektir. Yazıktır, günahtır, cinayettir, vebaldir. Almayın bu vebali. HDP veballerinize ortak olmayacak Sayın Kurtulmuş. Bu tablolar yaşanmasın diye mücadelemize sahip çıkacağız."

"Amaç Kürt coğrafyasını Kürtsüzleştirmek"

Baydemir, Erdoğan'ın operasyona yönelik sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Siz değil misiniz haksız yere insan öldürmek cihanı öldürmekten beterdir diyen bu çocukların suçu ne o zaman? Kürt olmak değil mi? Amaç Baas rejimi ile aynı. Kürt coğrafyasını Kürtsüzleştirmek. Ne diyor AKP Genel Başkanı, biz burayı ele geçirip ÖSO’ya teslim edeceğiz. Yani IŞİD’in türevlerine. 3 buçuk milyon göçmeni de oraya yerleştirecekmiş. Hadi ya! Kimin babasının toprağını kime taksim ediyorsun! Bu ne cüret! Bu insansızlaştırma politikası, bu demografi ile oynama politikasıdır. Bu, nefret tohumları ekme politikasıdır."

"AKP, MHP ve CHP bu milletin evlatlarını tabuta koyuyor"

HDP Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP bu ülkenin kalan tek vicdanıdır. Kurtuluş HDP’dedir. AKP, MHP, CHP bu milletin evlatlarını tabuta koyuyor. HDP bütün baskılara rağmen barışı savunuyor. Ve çağrıda bulunuyor. Biz bu savaşı durdurursak Türkiye’nin felakete gitmesini durdurmuş oluruz. Bu ülkeyi felakete sürüklemek, savaş çığırtkanlığı yapmak insani değerlere bir bütün saldırıdır."

"Olmayan Twitter hesaplarından gözaltına alınanlar var"

"Baskıların bu ülkeye kazandıracağı hiçbir kıymet yok. İlk 5 gün, sadece sosyal medya paylaşımlarından dolayı 150’yi aşkın insan gözaltına alındı, onlarca insan tutuklandı. Çanakkale, İzmir il eşbaşkanlarımız da sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alındılar. Ama sosyal medya hesapları yok. Olmayan Twitter hesaplarından gözaltına alındılar."

"Faşizmin yanında olmazsan suçlu oluyorsun"

"Düşünün savaş propagandası yapmak yerliliğin ve milliliğin ölçütü olarak sunuluyor. Yani faşizm seni onun yanında yer almaya zorluyor. Almazsan suçlu oluyorsun. Bundan dolayı faşizmle mücadele insanlık ailesinin değerlerini savunmaktır. Bizler barış içinde yaşama hakkını ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz."

Baydemir, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Kızıl elma şirk koşmaktır” dediniz. MHP liderinin açıklamaları var, “Kızıl elma ülküdür, kızıl elmayı iradesizler tanıyamaz” diyor. Buna ne yanıt verirsiniz?

Baydemir: "Bir kavme olan öfkeniz sizi adaletten alıkoymasın. Şu anda Afrin, Kürt halkı statü sahibi olmasın diye bombalanıyor. Bu şirktir, bu ümmete ihanettir. Allahu Teala sadece sizin mi Allah'ınız? Sizin Arap olarak, Fars olarak, Türk olarak hakkınız var. Kürdün niye hakkı olmasın?"

"Bu operasyonun ortakları birkaç ay sonra birbirlerini dişlemeye başlayacaklar"

"Bundan sadece 3 yıl önce Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’a ne söylüyordu? Bakın benim bu açıklamamdan dolayı bile belki de tutuklayacaklar, fezleke düzenleyecekler. Ama bu operasyonun ortakları çok değil birkaç ay sonra birbirlerini dişlemeye başlayacaklar. Her biriniz diğerine diyecek ki “bizi kandırdı”. E kanmayın kardeşim, kanmayın! Elinizi kana bulamayın. Biz size diyoruz, müzakere ile çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Kürdün yurduna saldırı ne ümmetle ne insanlıkla ne de ahlakla açıklanamaz."

Cumhurbaşkanı, “Kürtlere değil terör örgütlerine operasyon yapıyoruz” diyor. Bir de Kilis’e roket atışları gerçekleşti, sivil kayıpları da var. Bu konuda ne söylersiniz?

Baydemir: "Hayatını yitiren her insan bizim nazarımızda masumdur, bu haksız savaşın kurbanlarıdır. Esas zalimlik onları ölüme gönderen ve onların ölümü üzerinden iktidar devşirenlerdedir. Rabbimiz bize akıl vermiş. Muhakeme edelim diye. Bundan kaç ay önce, “göndeririz 4 kişiyi attırırız birkaç füze, savaşı başlatırız” demediler mi? Bir roketin menzilinin kilometresi ile hedef alınan yerin Afrin’e uzaklığı arasında 3-4 kat fark var. O göndeririz 4 kişi diyenlere soruyoruz. Artık 4 kişinin gitmesine gerek kalmadı, içeriden mi atılıyor. Ne oluyor? Toplum vicdanında haklı gerekçeler oluşturmaya çalışılırken masum insanlar mı ölüyor?

Bizim görevimiz hakikati göstermek. Çünkü tek başına hakikat bu haksız savaşın durdurulmasına yeter. Ölen her can bizdendir ve ölen her canın mesuliyeti AKP, CHP ve MHP’dedir.

Bütün bu olup bitenler arasında onur duyacaklarımız da var. 170’den fazla değerli insandan miletvekillerine mektup gönderildi. Barışa sahip çıkın diye. Bu insanlar savaş karşıtı insanlar ama ne olacak biliyor musunuz, bu insanlar hakkında dava açılacak. Bu insanlara saygılarımı iletiyorum ama maalesef parlamento ilga edildi. Daha işgal girişimi başlamadan AKP, MHP, CHP, parlamentoyu kapattı. Hani bu Meclis gazi Meclis’ti? Bugün kürsüde konuşulacaktı. Bunlar bu memleketin çıkarı ile ilgili değiller. Bütün arzuları sadece kendi iktidarlarını kalıcılaştırmak.

"Onlar 'tane' değil 'can' Sayın Erdoğan"

AKP Genel Başkanı bir kolunu da tabutun üzerine koyarak diyor ki, 7-8 tane şehidimiz var. Onlar can can, tane değil can. Ayrıca 7 can mı, 8 can mı? 7 ile 8 in arası yok. Bir can bir candır. Bir canın ölümü kainatın ölümüdür. 7 can değil 8 can değil 10 bin can gitse bunların umurunda değil."