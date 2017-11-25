HDP'li Baydemir: 10 bin kişi cezaevinde

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- HALKLARIN Demkratik Partisi (HDP) Siirt İl Başkanlığı kongresine katılan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, son 3 yılda birçok hukuksuzluğun görüldüğünü, 10 bin kişinin cezaevinde olduğunu söyledi.

Siirt HDP 2\'nci olağan kongresi yoğun güvenlik önlemleri altında bir düğün salonunda yapıldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, parti yöneticileri ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan kongrede Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın mesajının okunmasıyla başladı. Kongrede divan kurulunun seçilmesi ardından gündeme ilişkin Kürtçe ve Türkçe konuşma yapan Osman Baydemir, şöyle dedi:

\"Son 3 yıllık zaman dilimi içerisinde, bütün bu coğrafya bir kez daha zalimin, bir kez daha zulmün ve bir kez daha hukuksuzluğun yönetimi tarafından adeta bütün insanlık değerleri, ağır saldırılar ile karşı karşıya kaldı. Ne kadar insani değer var ise, ne kadar vicdani değer varsa, ne kadar ahlaki değer varsa, son 3 yıldır AKP iktidarı ve onun ortağının hedef tahtası durumuna düşmüş durumdadır. Peki ne yaptınız, ne elde ettiniz, eline ne geçti ey AKP ? Ey devlet aklı, neyi çözdünüz ? 10 bin kişi şu an cezaevinde. Eş başkanlarımız, belediye başkanlarımız cezaevinde. Hangi sorunu çözdün sen, kan dökmek, gözyaşı ve yıkım dışında bu ülkede? Bu ülkenin Kürdüne, Arabına, Alevisine, Sunnisine, inananına inanmayanına ne verdin ölüm dışında, ne verdin? Daha dün senin zulmünden ey AKP, kaçmaya çalışan anne, baba ve 3 evladı ile Midilli Adası\'na giderken denizde boğuldu hayatını yitirdi. O çocukların, o insanların katili bu hükümettir, AKP\'nin ta kendisidir.\"

Konuşmaların ardından tek liste gidilen kondrede HDP Siirt İl Başkanlığı\'na Sıdık Taş seçildi.

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