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Politika

HDP’li başkana gözaltıya, BBP’den kutlama!

Bolu'da HDP İl Başkanı Özgür Günaydın, gözaltına alındı

20 Ekim 2016 22:26

Bolu'da, HDP İl Başkanı Özgür Günaydın, polis tarafından gözaltına alınmasına, BBP eski İl Başkanı Mahmut Alan, adliye karşısında davul zurna ile 'kutlama' yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün akşam saatlerinde HDP İl Başkanı Özgür Günaydın’ı gözaltına aldı. Günaydın’ın evinde arama yapıldı. Günaydın’ın, TEM ekipleri tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Günaydın’ın, bugün adliyeye sevk edilmesini bekleyen arkadaşları adliye önünde toplandı. Bu sırada BBP eski İl Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları da adliyenin karşısındaki Anıtpark’ta, davul zurna çaldırdı. Alan ve arkadaşları mehter marşları eşliğinde kutlama yaptı.

 

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