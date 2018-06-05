HDP'li Baluken'e, 'cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs' davasından beraat

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, ziyaret sırasında \'cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs\' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti. Önceki celse, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nin talebi üzerine yazı gönderen savcılık, Baluken\'in ziyaret amacıyla Diyarbakır D Tipi Cezaevi\'ne girdiği sırada, üzerinde bulunduğu iddia edilen hafıza kartı okuyucusuyla ilgili herhangi bir adli emanet kaydına rastlanılmadığı bildirmişti.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 18 Kasım 2011 tarihinde terör örgütü KCK/TM ana davasında tutuklu bulunan Hatip Dicle, Fırat Anlı ve Mehmet Ermiş\'i ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı\'ndan izin aldı. Bakanlığın açık görüş izni ile Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne giden Baluken, x-ray cihazından geçirildi. X-ray cihazının sinyal vermesi üzerine Baluken\'in montunun cebinde çok girişli hafıza kartı okuyucusu olduğu tespit edildi. Olayın tutanak altına alınması üzerine Baluken hakkında \'cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs\' iddiasıyla, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından Baluken hakkında, belirtilen suçtan soruşturma başlatıldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın sonunda 23 Kasım 2016\'da İdris Baluken hakkında aynı suçtan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Baluken\'in cezaevine sokulması yasak olan eşyaları bilmesi gerekirken, kart okuyucuyu cezaevine sokmaya teşebbüs ettiği belirtilerek, şüphelinin ifadesinin alınması için Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'na talimat yazıldığı, ancak yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gelmediği ifade edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından İdris Baluken\'in tutuksuz yargılaması Diyarbakır 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın ilk celsesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Baluken, cebinde bulunan kart okuyucunun bir iletişim materyali olmadığını, sadece içerisine bir hafıza kartı konulması durumunda işe yarayabileceğini ve o dönem sık sık cezaevi ziyaretleri yaptıklarını belirterek, hafıza kartı okuyucusunu cebinde unuttuğunu kaydetti.

SUÇ DELİLİ KAYIP

Davanın önceki celsesinde Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yazı yazan mahkeme, suç delili olarak el konulan ve adli emanete alınması gereken kart okuyucunun bilirkişi incelemesi yapılması için gönderilmesini istedi. Savcılıktan mahkemeye gönderilen yazıda, belirtilen dosya üzerinden herhangi bir emanet kaydına rastlanılmadığı belirtildi. Daha sonra yapılan araştırmada suç delili olan hafıza kartı bulunarak, bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi raporunda söz konusu eşyanın elektronik haberleşme cihazı olmadığı belirtildi.

Davanın bugün görülen son celsesinde İdris Baluken katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Duruşmada söz alan Baydemir, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere kart okuyucunun elektronik haberleşme cihazı olmadığını, bu nedenle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun yasal unsurları olşumadığı gerekçesiyle, İdris Baluken\'in beraatine karar verdi.