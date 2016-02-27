HDP'li Baluken'den AKP'li Orhan Miroğlu'na: Musa Anter mezarından kalksa seni Mardin'e kadar kovalar

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine, AKP’li Orhan Miroğlu ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in tartışması damga vurdu. AKP Mardin Milletvekili Miroğlu, 2016 yılı bütçesine ilişkin, “Sayın Baluken üzerine basa basa savaş bütçesi dedi. Biz bir savaş bütçesi yapmıyoruz. Bu kavramlar 70'li, 80'li yıllara ait kavramlar. Bu savaş bütçesi değil, bu bir inşa bütçesidir" ifadelerini kullandı. Baluken, Miroğlu’nun sözlerinin sataşma olduğunu belirterek kürsüye çıktı ve Miroğlu’na yüklendi. Baluken "Sen Nusaybin'i, Cizre'yi yakan yıkanlarla gidip oralarda ziyaretler yaparsan buraya da gelip yalan yanlış bilgiler verirsin. Cizre'yi, Nusaybin'i, Sur'u yıkmak için PKK'nın tankları mı var? O binaların tanklarla yıkıldığını görmedin mi? Ape Musa mezarında rahat yatmıyor. Ape Musa mezarından kalksa seni Mardin'e kadar kovalardı" diye konuştu

Baluken’in sözlerinin ardından tekrar kürsüye gelen Miroğlu ise HDP'li Baluken'in Mardin ziyareti sırasında güvenlik güçlerinin elini sıkarken çekilen fotoğrafından bahsettiğini anlatarak, "O askerlerin elini sıkarken, o askerlerin omuzlarında taşıdıkları Kürt çocukları, sizin yarattığınız cehennemden kaçırdıkları Kürt çocukları... O askerlerin ve polislerin elini sıkarken sizin cehenneminizden kaçırdıkları, omuzlarında, sırtlarında taşıdıkları yaşlı Kürt ve Türk kadınları geliyor. Ben demokratım ve bir Kürt'üm. Ama siz Esad'ın elini sıkan bir siyasi geleneğin içindesiniz" dedi

20 Eylül 1992'de suikaste kurban giden Kürt şair, yazar ve gazeteci Musa Anter'e yapılan saldırıda, Orhan Miroğlu da ağır yaralanmıştı. Saldırıdan yıllar sonra JİTEM'ci Abdülkadir Aygan, suikasti kendisinin de içinde bulunduğu bir tim tarafından düzenlendiğini söylemişti