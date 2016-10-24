HDP'li Baluken: Yıldırım hakkında AKP’lilerin bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar!

HDP Grupbaşkan Vekili İdris Baluken, Başbakan Binali Yıldırım hakkında sert eleştirilerde bulundu. Baluken, “AKP’liler de gerçek başbakanın Binali Yıldırım olmadığını biliyor” dedi. Baluken, “gerçek başbakanın Berat Albayrak” olduğunu savunurken, “Binali Yıldırım'a ilişkin AKP'li milletvekillerinin kulislerde bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar” diye konuştu. Baluken, “Erdoğan bunu başbakan yaparken düşük profil istiyordu ama sıfır profil çıkacağını o da beklemiyordu” ifadesini kullandı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Baluken’in ifadeleri şöyle:

"AKP'liler de gerçek başbakanın Binali Yıldırım olmadığını biliyor. Gerçek başbakan Berat Albayrak. Binali Yıldırım'a ilişkin AKP'li milletvekillerinin kulislerde bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar. Erdoğan bunu başbakan yaparken düşük profil istiyordu ama sıfır profil çıkacağını o da beklemiyordu."

“Sivillerin silahlanma çağrısı çok tehlikeli”

“Sivillerin silahlanması çağrısı çok tehlikeli. Nazilerin paramiliter örgütlerine benziyor. İnanılmaz düzeyde tehlikeli. Hep diyoruz ya, Hitler'i örnek almış, gerçekten de öyle. Sivillerin silahlandırılması çılgınlığından vazgeçilmeli.”

Musul operasyonu

“90 dk kenarda ısınmış, her sahaya girmek istediğinde atılmış, 90+3'te hala oyuna alınmayı umuyor.”

“AKP darbeyi biliyordu”

"AKP darbeyi önceden biliyordu. Önlemediler. Çünkü darbeyi erken doğuma zorlayıp 'demokrasi kahramanlığı'na ihtiyaçları vardı. AKP darbeyi önceden biliyordu. Önlemediler. Çünkü darbeyi erken doğuma zorlayıp 'demokrasi kahramanlığı'na ihtiyaçları vardı."