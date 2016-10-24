T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li Baluken: Yıldırım hakkında AKP’lilerin bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar!

“Erdoğan bunu başbakan yaparken düşük profil istiyordu ama sıfır profil çıkacağını o da beklemiyordu”

24 Ekim 2016 23:31

HDP Grupbaşkan Vekili İdris Baluken, Başbakan Binali Yıldırım hakkında sert eleştirilerde bulundu. Baluken, “AKP’liler de gerçek başbakanın Binali Yıldırım olmadığını biliyor” dedi. Baluken, “gerçek başbakanın Berat Albayrak” olduğunu savunurken, “Binali Yıldırım'a ilişkin AKP'li milletvekillerinin kulislerde bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar” diye konuştu. Baluken, “Erdoğan bunu başbakan yaparken düşük profil istiyordu ama sıfır profil çıkacağını o da beklemiyordu” ifadesini kullandı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Baluken’in ifadeleri şöyle:

"AKP'liler de gerçek başbakanın Binali Yıldırım olmadığını biliyor. Gerçek başbakan Berat Albayrak. Binali Yıldırım'a ilişkin AKP'li milletvekillerinin kulislerde bize söylediklerini aktarsak yer yerinden oynar. Erdoğan bunu başbakan yaparken düşük profil istiyordu ama sıfır profil çıkacağını o da beklemiyordu."

“Sivillerin silahlanma çağrısı çok tehlikeli”

“Sivillerin silahlanması çağrısı çok tehlikeli. Nazilerin paramiliter örgütlerine benziyor. İnanılmaz düzeyde tehlikeli. Hep diyoruz ya, Hitler'i örnek almış, gerçekten de öyle. Sivillerin silahlandırılması çılgınlığından vazgeçilmeli.”

Musul operasyonu

“90 dk kenarda ısınmış, her sahaya girmek istediğinde atılmış, 90+3'te hala oyuna alınmayı umuyor.”

“AKP darbeyi biliyordu”

"AKP darbeyi önceden biliyordu. Önlemediler. Çünkü darbeyi erken doğuma zorlayıp 'demokrasi kahramanlığı'na ihtiyaçları vardı. AKP darbeyi önceden biliyordu. Önlemediler. Çünkü darbeyi erken doğuma zorlayıp 'demokrasi kahramanlığı'na ihtiyaçları vardı."

ETİKETLER

hdpidris balukenbaşbakanyıldırımberat albayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24