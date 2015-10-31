HDP’li Baluken: HDP’ye yapılacak bir saldırıda fail Erdoğan’dır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan HDP'ye yönelik saldırıların arkasında PKK'nın olabileceği imasında bulunarak “Malum partiye saldırı olursa soru işareti koyun” dedi. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, “Sanırım Erdoğan, ‘Böyle bir şey olursa sizin için sürpriz olmasın’ mesajı vermek istiyor” ifadesini kullandı. Ankara'da katliamının ardından emniyet birimleri HDP eş genel başkanlarına yönelik bir saldrırı gelebileceği ihbarı üzerine “genel başkanınızı koruyun” uyarısında bulunmuştu.

İMC TV’de katıldığı programda gündemi değerlendiren HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, “Bu saatten sonra HDP’ye yapılacak bir saldırıda soru işareti yerine iki nokta üst üste koyup ‘Fail Erdoğan’ demek lazım” dedi.

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere programına konuk oldu. Baluken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden “Malum partiye saldırı olursa soru işareti koyun” sözlerini, “Sanırım Erdoğan, ‘Böyle bir şey olursa sizin için sürpriz olmasın’ mesajı vermek istiyor” diye değerlendirdi.

“Uzun süredir devletin elinde HDP’ye yönelik ciddi saldırıların olacağına; HDP’li siyasetçilere, eş başkanlara yönelik suikastların olacağına dair bilgi var” diyen Baluken, sözlerini şöyle sürdürdü; “Böyle bir uyarı olmasına rağmen Erdoğan ve AKP’li yetkililer ısrarla tedbir almaları gereken yerde HDP’yi hedef gösteren söylem ve politikalar geliştirdi. Bunun sonucunda birçok yerde devreye giren ve kadük kalan bir takım saldırı süreçleri oldu. Şimdi son 48 saate girilirken doğrusu sadece HDP açısından değil bütün Türkiye’de büyük bir gerilim var. Bıçak üstünde olan toplumsal kesimler var. ‘Acaba yeni bir provokasyon, yeni bir saldırı olabilir mi’ diye bir endişe var. Sanırım Erdoğan, ‘Bu tarz bir şey olursa da sizin için sürpriz olmasın’ mesajı vermek istiyor.”

Erdoğan’ın sözleri

ATV – A Haber ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda yine terör eylemi içerisinde olanlar, hazırlığı içerisinde olanlardan bir grubu yakalamışlar. Onun hakkında bana bilgi verildi. Ve bunlar, bu şeylerini -terörist olduğu halde, malum yapıdan olduğu halde-, bakın şimdiden söylüyorum, eğer malum siyasi partiye yönelik bu tür eylemler yapılırsa soru işaretini koyun. Bu kadar açık konuşuyorum,” demişti.