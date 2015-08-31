HDP'li bakan Müslim Doğan: Yeşil Yol'u durdurabiliriz

Seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak olan HDP'li Müslüm Doğan, çevreciler ve yöre halkının büyük tepkisini çeken Yeşil Yol projesini inceleteceğini söyleyerek, "Doğaya zerre kadar zarar verdiğine kanaat verirsek durduracağız" dedi.

Görev süresi içinde Yeşil Yol konusunda nasıl bir tavır alacağı tartışılmaya başlayan Doğan, Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'a yaptığı açıklamada Karadeniz yaylalarını birbirine bağlaması planlanan Yeşil Yol projesini incelettikten sonra akıbetiyle ilgili karar vereceğini söyledi. Doğan, “Ekolojik zarara büyük tepki koyuyoruz. Toplumdan yanayız, incelemelerden sonra doğaya zerre kadar zarar verdiğine kanaat verirsek durduracağız. Orada yaşayan insanlar buna karşı çıktığına göre doğaya zarar veriyor ama yine de inceleteceğim. HES projelerini de teker teker inceleteceğiz. Ülkenin elbette enerjisini doğaya zarar vermeden, doğal dengeyi bozmadan nasıl elde ederiz buna bakacağız. Ama HES’leri de öncelikle incelememiz, irdelememiz gerekiyor. Doğaya zarar verenleri engelleyeceğiz. Doğa bir daha elde edilemez. Çünkü doğaya verdiğimiz tahbirat Hopa’daki selle birlikte ortaya çıktı” diye konuştu.

'Dokap, ona bağlı çalışıyor'

Karadeniz Bölgesi’nde çevrecilerin büyük tepki gösterdiği Yeşil Yol’u baştan sona kadar planlayan DOKAP, BakanDoğan’a bağlı olarak çalışıyor. Ayrıca bölgede Doğu Karadeniz Projesi kapsamında aktif ve yapımı devam eden 270 lisanlı Hidroelektrik Santrali (HES) bulunuyor. Yeşil Yol, 2 bin 600 kilometre uzunluğuyla Karadeniz Bölgesi’ndeki 8 şehirden geçecek. Proje Artvin’den başlayarak Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Rize ve Samsun’daki yaylaları birbirine bağlayacak. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’na göre projenin geçeceği noktalarda 38 turizm noktası oluşturulacak. Çevreceliren tepki gösterdiği proje kapsamında bölgede oteller, kültür merkezleri ve yeni tesislerin oluşturulması planlanıyor.