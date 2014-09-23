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HDP'li Aysel Tuğluk'tan 'taşlı fotoğraf' için açıklama

HDP'li Aysel Tuğluk'un Kobani'ye geçmek isteyenlere öğle saatlerinde polis müdahalesi sırasında taş atarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışmaya yol açmıştı

23 Eylül 2014 12:16

HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kobani'ye geçmek isteyenlere öğle saatlerinde güvenlik güçlerinin biber gazlı ve basınçlı sulu müdahalesi sırasında taş atarken çekilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran fotoğrafıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Tuğluk, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kobanê'ye geçmek isteyenlere öğle saatlerinde güvenlik güçlerinin biber gazlı ve basınçlı sulu müdahalesi sırasında taş atarken çekilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran fotoğrafıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Taş attığını doğrulayan HDP'li Tuğluk, kendisini savunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Sınır hattında 3 gündür taleplerimizle ilgili bir muhatap bulamadık. Buna karşılık 3 gündür polis ve askerin müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Polis toplanan gruba biber gazı, tazyikli su, hatta gerçek mermiler kullanarak müdahalede bulundu. Bu sırada benim ayaklarımın yakınına da biber gazı kapsülü düştü. Ben de kendimi savunmak için o esnada yerde bulduğum taşla karşılık verdim."

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