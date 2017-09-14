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HDP'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (2)

CENAZESİ TUNCELİ'DE DEFNEDİLECEK Ankara'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, cemevindeki törenin ardından toprağa verilmek üzere İncek Mezarlığı'na götürüldü

14 Eylül 2017 02:15

CENAZESİ TUNCELİ\'DE DEFNEDİLECEK
Ankara\'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, cemevindeki törenin ardından toprağa verilmek üzere İncek Mezarlığı\'na götürüldü. Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grup, cenazenin burada toprağa verilmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine yakınları, ileriki zamanda mezara zarar verilebileceği düşüncesiyle cenazeyi Tunceli\'ye götürmeye karar verdi. Hatun Tuğluk\'un cenazesi, defnedildiği mezardan çıkarılıp tekrar törenin düzenlendiği cemevine götürüldü.
Hatun Tuğluk\'un cenazesinin yarın sabah defnedilmek üzere Tunceli\'ye götüreleceği belirtildi.

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