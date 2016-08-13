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Politika

HDP'li Ayşe Acar Başaran ifadeye çağrıldı

HDP'li Başaran, mazeretsiz duruşmaya gelmediği taktirde zorla getirilme kararı çıkarıldı

13 Ağustos 2016 00:13

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında daha önce dava açılan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifade vermeye davet edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Başaran, 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye vermeye çağrıldı.

Başaran'a gönderilen çağrı pusulasında şu ifadelere yer verildi: "Mazeretiniz olmadığı halde duruşmaya gelmediğiniz taktirde CMK 176/2 maddesi uyarınca zorla getirileceğiniz CMK 206/1 madde uyarınca delillerin ortaya konulmasına başlanacağı, CMK 98/3 maddesi gereğince hakkınızda yakalama emri düzenlenebileceği ihtar olunur."

15 Şubat 2014'te Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde aralarında milletvekili Başaran'ın da bulunduğu 55 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, 54 kişi hakkında, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunları hareketlerine katılma suçundan kovuşturmaya yer olmadığı"na karar vermişti.

Başaran'ın duruşması 28 Kasım'da görülecek.

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