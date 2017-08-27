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Politika

HDP'li Ayhan: Uzayda bir HDP'li görseler düşmanlık yapacaklar

"Halkın iradesine müdahale edilmiştir"

27 Ağustos 2017 20:11

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, "Uzayda bir HDP'li görsele düşmanlık yapacaklar" dedi. Ayhan, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna 'savaş sebebi' yorumunda bulunan Bahçeli'yi de "Halkın iradesine müdahale edilmiştir" sözleriyle eleştirdi.

Kışla Mahallesi’ndeki  HDP İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen kongrede konuşan Ayhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yapmayı planladığı referanduma ilişkin sözlerini eleştirdi.

Bölge halkının iradesine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şu açıklamada bulundu:

“Partimiz, hükümet tarafından her türlü baskı ve şiddete maruz kalmıştır. 17 yıl Viranşehir’de halkın özgür iradesiyle seçilen belediye başkanları atama yöntemiyle darbe hukukuyla işgal edilmiştir. Demokrasiyle sandıklar ele geçirilemeyince halkın belediyelerine zorla el koymuştur. Halkın iradesi gasp edilmiştir. Belediye başkanları rehin alınmıştır. Bu hükmet, MHP işbirliğiyle Kuzey Irak’ta yapılacak referanduma karşı gelip ‘Bu bir savaş nedenidir’ denmiştir. Oradaki halkın iradesine karşı müdahale edilmiştir.

Halbuki Türkiye ile Barzani, Kürt yönetimi en çok ticari ilişki içindedir. Tarihte hiçbir zulüm zorbayla şimdiye kadar hiç kimse başarıya ulaşmamıştır. Hitler’i, Saddam’ı, Esad’ı iflah olmamıştır. Bu sistem de iflah olmayacaktır. Hazreti Ali’nin bir sözü vardı. Der ki ‘Zalimin sonu gelince, zulmü artar.’ Uzayda bir HDP’li görseler ona bile düşmanlık yapacak duruma gelmiştir bu hükümet. Tüm bu baskı ve şiddete karşı halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.”

Tek listeyle gidilen kongrede Ali Hançer yeniden başkanlığa seçildi.

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