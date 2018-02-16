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HDP'li Ayhan Bilgen'in kitabı cezaevine alınmadı: Yasaklı madde

"Cezaevindeki il eş başkanımıza gönderdiğim kitap 'yasaklı madde' ibareli notla iade edildi"

16 Şubat 2018 16:33

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in kitabı “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” cezaevine alınmadı. Kitabın cezaevine, 'yasaklı madde' olduğu gerekçe gösterilerek alınmadığı öğrenildi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilgen, cezaevinde bulunan HDP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy’a, kendi yazdığı “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” kitabını gönderdiğini belirtti.

Bilgen geri gönderilen kitabın fotoğrafını da paylaştı.

Bilgen konuya ilişkin “Cezaevindeki il eş başkanımıza gönderdiğim kitap ‘yasaklı madde’ ibareli notla iade edildi. Bu yasaklı madde(!) cezaevine gönderdiğim ‘Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket’ kitabı” ifadelerini kullandı.

 

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