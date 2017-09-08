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Politika

HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi

Bilgen, 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi

08 Eylül 2017 14:49

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 2014 yılı Ekim ayında IŞİD saldırısı altında olan Kobani için yaptığı çağrıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye edildi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi bugün yaptığı aylık tutukluluk değerlendirmesinde, 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bilgen'in tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin Bilgen'in serbest bırakılması için hazırladığı tahliye müzekkeresi, Silivri Cezaevi'ne iletilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

31 Ocak'ta tutuklanmıştı

Eski HDP Sözcüsü Bilgen, 29 Ocak’ta Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘adli kontrol’ ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Bilgen, soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine, 31 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.

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