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HDP'li Ayhan Bilgen, cezaevinde kitap yazdı: Gereği düşünüldü...

"Sermayem derdimdir, servetim ahım..."

04 Temmuz 2017 15:11

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, 31 Ocak 2017'den bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde kitap yazdı. "Gereği düşünüldü" adıyla yayımlanan kitabın tanıtım yazısında, "İçeri ne demek? Neresi içeri, neresi dışarı? Kim içerde, kim dışarda? Artık her şey birbirine karışmış durumda. Tam da 'Valla sen neden oradasın?' diye sorulduğu gibi bir olağanlaşmış olağanüstü hali yaşıyoruz. Bu nedenle bulunduğum mekanı değil, düşünce itibariyle durduğum yeri tarif etmeye çalışacağım" ifadesi yer aldı. 

Bilgen, kitabının tanıtım yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mevlana’nın en sevdiğim sözlerinden biri; 'bir ayağınız pergel gibi sabitken, diğer ayağınızla dünyaya uzanmalısınız'dır. Bir hadiste 'İki günü birbirine denk olan bizden değildir.' dendiği rivayet edilir. Dünyayı değiştirme iddiasını yaşama sebebi olarak görenlerin önce kendilerini değiştirme cesareti göstermesi gerekir. 'Kınayıcıların kınamasından korkmadan' der Kur’an. Bu aslında varacağımız menzilden çok yolu, yolculuğu sevmektir. Ben de derdimi seviyorum. O güzel halk türküsünde çok güzel dillendirdiği gibi; 'Sermayem derdimdir, servetim ahım"

 

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