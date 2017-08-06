HDP’li Ayhan Bilgen, 189 gün sonra 8 Ağustos’ta hakim karşısında

HDP’nin tutuklu milletvekilleri bulundukları cezaevlerinden TBMM’deki çalışmalarını yürütüyor. Yeni haftada gözler, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklandıktan 189 sonra hakim karşısına çıkacak olması. Bilgen, 8 Ağustos Salı Saat 9.30'da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Sincan’dan hak ihlalleriyle ilgili Meclis’e 100’den fazla dilekçe

Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde bulunan Muş Milletvekili Burcu Çelik, yakından takip ettiği hak ihlalleri dilekçelerini TBMM’ye gönderiyor. Çelik, üyesi olduğu Meclis İnsan Hakları Komisyonu ile Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu’na 100’ün üzerinde cezaevindeki ihlalleriyle ilgili dilekçeler gönderdi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İnceleme Alt komisyonu üyesi de olan Çelik, bu alanda da yüzlerce dilekçeyi komisyona gönderdi.

19 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

19 Nisan 2017 de ifadesi alınarak serbest bırakılmak üzere gözaltına alındıktan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muş Cezaevine konulan Çelik, 20 Nisan’da nakil olduğu Ankara Sincan Cezaevinde 34 gün tek başına kaldı.

HDP’nin İnsan Hakları Komisyonu’nda üç üyesinden 2’si tutuklu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda üç üyesi Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Muş Milletvekili Burcu Çelik ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran var. Ayhan Bilgen ve Burcu Çelik tutuklu bulunduğundan dolayı komisyon çalışmalarına sadece bir milletvekili katılıyor.

Bilgen, 189 gün sonra hakim karşısında

Kars Milletvekili ve daha önceki HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 29 Ocak 2017 tarihinde referandum çalışmalarına gitmek için geldiği Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. Ankara’dan Diyarbakır’a getirilen Ayhan Bilgen, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve denetimli serbestlik verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 gün sonra savcılığın serbest bırakılmasına itirazı üzerine 31 Ocak 2017 tarihinde tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.