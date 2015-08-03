HDP’li Aycan İrmez: AKP’de milletvekilliği ve bakanlık yapanların kaçının yakını çürük raporu aldı?

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan ‘yoksulların çocukları askere gidiyor’ sorusunu Meclis gündeme taşıdı. “Savaş kararı alan hükümet üyelerinin çocuklarının ve yakınlarının askerlikten bedeli yoluyla ve şaibeli çürük raporlarıyla muaf olurken, yoksul ve emekçi halkın çocukları zorunlu askerlik nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler” diyen İrmez, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ‘çürük’ raporu olan milletvekili ve bakan çocuklarını sordu.

Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle.

"Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi ile ilgili başlatılan çözüm süreci; 7 Haziran genel seçimlerinde istediği sayıya ulaşamayan geçici AKP hükümeti tarafından çözüm karşıtı uygulamalarla durdurulmuştur. Türkiye halklarının barış istemlerine karşın geçici AKP hükümeti savaş politikalarını tekrar devreye sokmuştur. Bunun vahim sonucunda Türkiye’nin her tarafına cenazeler gitmekte ve bu durum devam etmektedir.

"Kürt sorunu konusunda on yıllardır denenen ve hiçbir sonuç vermemiş olan silahlı mücadele ve bu konuda ısrar, sorunu daha derin ve kronik bir hale getirmektedir. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 1 Ağustos 2015'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği ‘Teröre karşı sivil inisiyatif’ adı verilen programda "evlatlarımızı da feda etmeye hazırız!" sözünü kullanarak Türkiye halklarını büyük bir endişeye sevk etmiştir.

"Savaş kararı alan hükümet üyelerinin çocuklarının ve yakınlarının askerlikten bedeli yoluyla ve şaibeli çürük raporlarıyla muaf olurken, yoksul ve emekçi halkın çocukları zorunlu askerlik nedeniyle hayatlarını kaybetmektedirler.

1- 2002 yılından buyana AKP’de Milletvekilliği ve Bakanlık yapanların kaçının, 1’inci ve 2’inci dereceden yakını askerlik görevinden muaf tutulmak için çürük raporu almıştır? Bunlar kimlerdir?

2- 2002 yılından buyana AKP’de Milletvekilliği ve Bakanlık yapanların kaçının 1’inci ve 2’inci dereceden yakını bedelli askerlik yasalarından yararlanmıştır? Bunlar kimlerdir?

3- 2002 yılından bugüne askerlik görevini yapan AKP’li Milletvekili ve Bakan çocukları nerede askerlik yapmışlardır? Bunlar kimlerdir?

4- Başbakanın basın açıklaması esnasında bahsettiği ve feda edebileceklerini söylediği çocuklar kimlerin çocuklarıdır?"