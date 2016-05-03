HDP’li Aslan: Kavakçı, ablasına yapılanlara üzülürken şimdi zulmün yanında yer aldı!

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, 1999 yılında türbanı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarılan Merve Kavakçı’nın kardeşi AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı’nın dokunulmazlıkların kaldırılmasındaki desteğiyle ilgili olarak “Ne ilginçtir ki kendisi gelip, dokunulmazlık komisyonunda, HDP’ye karşı yapılan o zulmün yanında yer aldı. İşte bunların ilkeleri, duruşları, hakkaniyet anlayışları bu. Kendilerine yapılınca, ‘öldük, bittik.’ Başkalarına yapılınca, ‘hakkaniyet’ oluyor” dedi.

Aslan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin, “AKP’nin bir koltuk değneği vardı. CHP’nin desteğiyle iki koltuk değneği oldu” yorumunu yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda sonuna kadar mücadele vereceklerini de söyleyen Aslan, “TBMM’den hemen çekileceğimizi varsayanlar yanılıyor. Ortalık onlara kalsın istiyorlar. Ya da seçime gidip, kendi partilerini takviye etmek istiyorlar. Ama böyle bir şey olmayacak” diye konuştu.

Aslan’ın gazetecilere değerlendirmeleri şöyle:

"Biz hiçbir zaman, dokunulmazlığımız kalkıyor havasına girmedik. Tam tersine hukuk dersi verdik. Hem ulusal hukuku, hem uluslararası hukukta bunların yerinin olmadığını, bunların mahkum edileceğine dair ders verdik. İlkokul çocuğu anlar, ama bunlar anlamazlıktan geldi.

"Şimdi ne olacak? Biz bu aşamadan sonra, Türkiye genelinde halkla toplantılar yapacağız. Halk neyi uygun görüyorsa, biz o şekilde davranacağız. Meşruiyetimizi halktan alıyoruz. TBMM’den atılmak istenen halktır. 5 milyon insan adeta tekmeleniyor adeta Meclisten kovuluyor.

"Bireysel görüşüm; her halükarda şu an itibarıyla çekilmemek ve ara seçim olacaksa, genel seçim olacaksa, seçime girmek yönünde. Amaçları zaten bizleri küstürmek, atmak.

"Eskiden AKP’nin koltuk değneği MHP’ydi. Şimdi CHP de ikinci değnek oldu.

"CHP tabanında kırılma var. CHP gibi bir parti, bir yandan, ‘bu teklif anayasaya aykırı’ diyor ama öte yandan ‘teklifi destekleyeceğim’ diyor. Ama bu halk ilk seçimde CHP’den hesap sorar. Her şey tiyatro gibi. Sözün bittiği yerdeyiz.

"Dokunulmazlık oylaması TBMM Genel Kurulu’ndan şu anda geçecek gibi görünüyor. Vicdanını, aklını satmayacak, her 3 partiden vekillerin olduğunu düşünüyorum. Son anda farklı tutum geliştirecek insanlar olduğunu düşünüyorum.

"AİHM, sırf bu yüzden, Türkiye’yi mahkum edecek. O zaman AKP, ah vah diyecek.

"Ne ilginçtir ki kendisi gelip, (Ravza Kavakçı) Anayasa Komisyonunda, HDP’ye karşı yapılan o zulmün yanında yer aldı. İşte bunların ilkeleri, duruşları, hakkaniyet anlayışları bu. Kendilerine yapılınca, ‘öldük, bittik’. Başkalarına yapılınca, ‘hakkaniyet’ oluyor.

"Bu zulüm, ebediyete kadar böyle sürmez. Geçmişte, halk mazlumdu, birileri zalimdi. Bu halk, yine bu mazlumları başa getirir, bu zalimleri gönderir."