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Politika

HDP'li Aslan, Hasankeyf için kendini zincirledi

HES için Hasankeyf'te yıkım devam ediyor

17 Ağustos 2017 17:32

Hasankeyf Antik Kenti'nde bulunan bir takım tarihi eserlerin taşınmasının ardından bölgede başlayan yıkımı durdurmak isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Hasankeyf'te kendini zincire bağladı.

HDP, Hasankeyf'teki yıkımı meclise taşıdı. Halkın, "dinamit kullanıldığını" söylediği yıkımın görüntüleri sosyal medyaya da düşmesine rağmen, valilik yıkımın elle yapıldığını iddia etmişti.

Aslan'ın tarihi yıkıma engel olmak isteyen görüntüsü sosyal medyada da paylaşıldı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, tehlike arz eden 500 ton ağırlığındaki bir kayanın sadece insan gücüyle düşürüldüğünü belirterek, "Kayanın düşmesi sonucu oluşan toz bulutu herhangi bir patlayıcı madde kullanılmasıyla değil, kayanın çok zayıf olmasından kaynaklıdır. Bölge halkının ve turistlerin geçiş güzergahında olan bu kayalar kontrollü biçimde düşürülmediği taktirde, canlılar ve kültürel varlıklar için büyük risk oluşturmaktadır. Serbest halde duran kayalar dağcı ekipleri tarafından kontrollü biçimde düşürülmektedir. Düşürme işlemi esnasında hiçbir şekilde patlayıcı madde niteliği taşıyan malzeme kullanılmamaktadır" dedi

 

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