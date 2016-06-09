HDP’li Aslan: Hac kontenjanları arttırılsın

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Meclis kürsüsünden hac ücretlerinin pahalılığından şikayet etti. Aslan, kontenjanların da az olduğunu söylerken "Hazır Suudi Arabistan’la da Türkiye’nin ilişkileri iyiyken bu kontenjanı artırma yoluna gidilmelidir" dedi.

Aslan Meclis'te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Farklı bir konuya değineceğim, Kalkınma Bakanımız da buradayken biraz manevi kalkınmadan söz edeceğiz. Tabii, bu manevi kalkınmanın önünü açmak yine bu Hükûmete, bu iktidara düşecektir.

"Biliyorsunuz, önümüzde bir hac mevsimi var ve başvurular bu haziran ayı itibarıyla son bulmaktadır. Hac vazifesi, maddi durumu yeten bütün Müslümanlara farz bir ibadettir ve bu farz ibadeti de yerine getirmek için bütün Müslümanlar maddi anlamda bir yeterliliğe sahip olmak istemekte ama her ne hikmetse, yılbeyıl bu hac organizasyon fiyatları artmaktadır. Örneğin, yani, benim hatırladığım kadarıyla 1.500 dolar civarındayken bir dönem, şu anda en ucuz kişi başı 3.750 dolara yükselmiş durumda. Bu da hiç tanımadığı insanlarla aynı otel odasında, 5-10 kişi almak şartıyla 3.750 dolar gibi yüksek bir rakamdır. Ama, eğer müstakil kalmak istiyorsanız 5.250 dolar hac fiyatı biçilmiş bu yıl için. İki eş hacca gidecek olursa 10.500 dolar, bu da 30-35 bin lirayı bulmaktadır, sadece gidiş geliş ve konaklama ücretleri, bunun dışında alacağı hediyeler, dağıtacağı hediyeler de bir o kadarı yani 50 bin-60 bin lirayı bulabilmektedir. Bu da neredeyse gitmeyi imkânsız bir hâle getirmektedir.

"Milletvekilleri için özel kontenjanlar var. Bizim için de kişi başı 5.500 dolar civarında yani 16 bin-17 bin civarında. Ben dahi eşimle gidecek olursam, “dâreyn”le, hayat arkadaşımla, şu anda bu ücreti karşılayabilecek maddi bir güce sahip değilim. Milletvekilleri -eminim birçok milletvekili de bu durumdadır- bu ücreti karşılayamıyor iken normal gelir düzeyindeki ya da asgari ücretle geçinen, emekli maaşıyla geçinen, normal bir memur maaşıyla geçinen insanımız bu ücreti nasıl karşılayabilsin?

"Birçok ülkede, İran gibi, Suriye gibi, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde hac maliyetinin yanı sıra -yani maliyet alınıyor, herhangi bir kâr alınmıyor- devletin de o maliyetin bir kısmını karşılaması söz konusudur. Kendi vatandaşı bu ibadeti yerine getirebilsin diye maliyetin de bir kısmını karşılamaktadır. Ama anladığımız kadarıyla, Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığının bırakın maliyeti, bir kâr elde etmesi söz konusu ve büyük bir kâr elde etmesi söz konusudur. Çünkü yaklaşık bir on-on beş yıl önce 1.500 dolara gidilebiliyor iken şu anda 6 bin doları bulması neyle izah edilebilir? Sayın Bakanımız da buradayken bu konuda da bizi aydınlatırsa çok memnun oluruz.

"Yine, bir sorun daha: Evet, Suudi Arabistan’a milyonlarca hac başvurusu yapılıyor. Kontenjan belirlemişler. Türkiye için yaklaşık 60 kişilik bir kontenjan söz konusu. Ekstradan kontenjan talep edilmiş ama henüz bu konuda da bir cevap verilmiş değil. Hazır Suudi Arabistan’la da Türkiye’nin ilişkileri iyiyken bu kontenjanı artırma yoluna gidilmelidir.

"On binlerce, yüz binlerce hacı adayımız yıllarca sıra beklediğinden, kendilerine sıra gelmediğinden maalesef gözleri açık bir şekilde de vefat ediyorlar. Hac farizasını yerine getirmeden hayata da veda edebiliyorlar. Bunun da sorumlusu yine Meclistir, yine bizleriz ve özellikle de iktidardır. Gitmek isteyenin işini kolaylaştırmak lazım hem maddi anlamda hem bu diplomatik, bürokratik anlamda. Bu konuda, halkımızın ciddi anlamda bir talebi vardır özellikle fiyatları indirgenmesi konusunda ve özellikle de kontenjanların artırılması konusunda."