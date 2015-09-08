HDP'li Aslan Cizre'de yaşananları anlatıyor: Polis 'Talimat aldık, geçtiğiniz an sizi vuracağız' dedi!

Valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının cuma akşamından beri devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesindeki birçok mahallede çatışmalar günden güne artarak devam ediyor. İlçede hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 7'ye yükselirken, HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, bölgede polis şiddetinin giderek arttığını ve durumun çok tehlikeli boyutta olduğunu belirtti. "Bazı HDP’li milletvekillerinin ilçeye girişine izin verilmiyor" diyen HDP'li Aslan, "Bugün 155’i aramamıza rağmen, valiliğin özel kalemini aramamıza rağmen 8 milletvekili Cudi mahallesinden Nur mahallesine geçeceğiz dedik; hemen panzerler anayolda etrafımızı kuşattı ve 'talimat aldık, geçtiğiniz an sizi vuracağız' dedikleri için geri dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Dün (7 Eylül 2015) zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 10 yaşındaki Cemile Cizir Çağırga'nın cesedinin sokağa çıkma yasağından dolayı evlerindeki derin dondurucuda bekletilmesi ve 18 yaşındaki Osman Çağlı'nın da yaralı iken müdahaleye izin verilmediği öne sürülerek hayatını kaybetmesi sonrası bölge halkının öfkesi büyüdü. Cizre'deki son durumu T24'e anlatan HDP'li Aslan, dün ilçede top "Dün akşam yine 4 çocuk mahallelerinde top oynarken polisin ateş açması sonrası isabet eden mermilerle ayaklarından kollarından ve bacaklarından yaralandılar. Fırınını açan esnafı da tartaklayıp, ekmeklerine el koydular" ifadesini kullandı. Aslan, "Şu anda inanın İsrail’in Gazze’ye uyguladığından daha şiddetli bir kuşatma ve ambargo ile karşı karşıyadır Cizre" dile getirdi.

HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın T24'e yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"Polis, 'talimat aldık, geçtiğiniz an sizi vuracağız' dedi"

"Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cuma günü akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı var. Bazı HDP’li milletvekillerinin ilçeye girişine izin verilmedi. Biz burada 13 milletvekiliyiz. Dört grup halinde 4 mahalleye dağıldık. Günden güne buradaki siyasi atmosfer ve gerginlik değişiyor. Örneğin bugün bize çok sert davrandılar. 155’i aramamıza rağmen, valiliğin özel kalemini aramamıza rağmen 8 vekil Cudi mahallesinden Nur mahallesine geçeceğiz dedik; hemen panzerler anayolda etrafımızı kuşattı ve namlılarını bize doğrultarak sizi vuracağız dediler. O anda yine etrafımızda bulunan panzerler sağa sola ateş açtılar. Bu kurşunların kime isabet ettiği belirsiz. Talimat aldık, geçtiğiniz an sizi vuracağız dedikleri için geri dönmek zorunda kaldık.

'4 çocuk top oynarken polisin kurşunları ile yaralandı'

Dün geceki özel harekat timlerinin taraması sonrası ölü ve yaralıların olduğu bilgileri geliyor. Dün akşam yine 4 çocuk mahallelerinde top oynarken polisin ateş açması sonrası isabet eden mermilerle ayaklarından kollarından ve bacaklarından yaralandılar. Fırınını açan esnafı da tartaklayıp, ekmeklerine el koydular. Valiliğin halkın ihtiyaçlarını gidermek için eczaneler ve fırınlar açık açıklaması gerçek değil. Hiçbir yer açık değil ve açık olan yeri tarıyorlar.

'İsrail’in Gazze’ye uyguladığından daha şiddetli bir kuşatma ile karşı karşıya Cizre'

Hayatını kaybedenlerin birçoğu yaralı iken müdahale edilmesine izin verilmediği için öldü. 18 yaşındaki Osman Çağlı ve 10 yaşındaki Cemile Çağırga, bu nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Şu anda inanın İsrail’in Gazze’ye uyguladığından daha şiddetli bir kuşatma ve ambargo ile karşı karşıyadır Cizre. Bugün gördüğümüz manzara bize bu şiddetin daha da artacağını gösteriyor. Durum çok tehlikeli boyuttadır.

'Nur mahallesinde Cuma akşamından bu yana ekmek, su, elektrik yok'

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret’le yaptığımız görüşmede; Nur mahallesinde sokağa çıkma yasağının ilşan edildiği Cuma akşamından bu yana elektrik, su ve ekmek olmadığını aktardı. İmrek’in bize aktardığına göre tanklarla evlere ateş açmışlar. İlçede ve çevre ilçelerde 75'e yakın diyaliz hastası var ve bunların hepsi şu anda hayati tehlikede. Ambulansların bu hastaları almasına izin verilmiyor."