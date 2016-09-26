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HDP'li Altan Tan'a gönderilen tebligattan: Duruşmaya katılmazsanız tutuklanabilirsiniz!

Dava, Tan'ın 2012'deki Newroz'da yaptığı konuşma nedeniyle açıldı

26 Eylül 2016 21:09

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında 2012 yılında Şanlıurfa'da yaptığı bir konuşmadan dolayı dava açan Ankara 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi, gönderdiği tebligatta duruşmaya mazeretsiz gelmemesi durumunda zorla getirileceğini veya tutuklanabileceğini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 21 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa'da düzenlenen Newroz’da yaptığı konuşmadan dolayı hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan hazırlanan fezleke, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından davaya dönüştü. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Altan Tan'a gönderilen duruşmaya çağrı tebligatında, 'CMK 176. maddesi gereğince mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz taktirde zorla getirileceğiniz veya tutuklanabileceğiniz hususu tebliğ olunur' denildi.

HDP'li Altan Tan, kendisi hakkında 16 fezleke hazırlandığını, ama ilk kez bir dava açıldığını ve davaya katılması için kendisine tebligat geldiğini belirterek, 5 Aralık'ta yapılacak olan duruşmaya partilerinin aldığı karar gereği katılmayacağını söyledi.

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