HDP'li Altan Tan: PKK'nın bir kanadının ve Erdoğan'ın seçimi boykot etme hesabı var

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 1 Kasım'da yapılacak olan tekrar seçim öncesi, Kandil kanadından gelen seçimin boykot edilmesi yolundaki çağrılara ilişkin olarak, "Bu topyekûn Kürt siyasi hareketinin kararı mıdır, yoksa belli bir kesimin kararı mıdır? Buna bakmak lazım. Mesela ben Öcalan'ın böyle bir şeyi doğru bulmayacağı kanaatindeyim. Şöyle bir baktığımızda PKK'nın bir kanadının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir hesabı var" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (2 Eylül 2015) Altan Tan'a göre Kürt siyasi hareketi, üç konuda kafa karışıklığı yaşıyor. "Yeni bir demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni mi inşa edeceğiz, yoksa savaşarak, çatışarak, ayrışarak bölünecek miyiz?" sorusunu yönelten Tan, şunları söyledi:

"Bu konuda Öcalan'ın kararı var. Dedi ki, 'Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde Kürt siyasetinin silahla hak arama dönemi sona ermiştir. Bundan sonra demokratik, legal, fikri bir siyasi mücadele olacaktır'. Bu tarihi bir karardır. Burada netleşmemiz gerekir. 'Ben demokratik bir Türkiye istiyorum, bu iş olmazsa vurayım, kırayım, alayım bohçamı ayrılayım' olmaz."

Altan Tan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'PKK'nın bir kanadının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi boykot etme hesabı var'

Kandil'den yapılan bazı açıklamalara baktığımızda... HDP'nin seçimi boykot etmesinin istendiği anlaşılıyor. PKK, "HDP seçimi boykot etsin" diyor. Siz de gelen açıklamaları böyle mi anlıyorsunuz? Gerçekten de Kandil, sizden seçimi boykot etmenizi mi istiyor?

Altan Tan: Çok fazla eğip bükmeye gerek yok. Bazı açıklamalardan çıkarılan netice bu... Ama bu topyekûn Kürt siyasi hareketinin kararı mıdır, yoksa belli bir kesimin kararı mıdır? Buna bakmak lazım. Mesela ben Öcalan'ın böyle bir şeyi doğru bulmayacağı kanaatindeyim. Şöyle bir baktığımızda PKK'nın bir kanadının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir hesabı var.

Cumhurbaşkanı için ancak tahminde bulunabilirsiniz, iddia edebilirsiniz... Ama PKK'nın açık beyanı var.

Altan Tan: Bu endişe verici...

HDP, PKK'dan gelecek böyle bir telkini kabul eder mi?

Altan Tan: HDP'nin seçimi boykot etmesi mümkün değildir. Böyle bir şeyi meşru ve makul kabul etmesi de mümkün değil.

HDP, bunu kabul etmezse... O zaman boykotun gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Altan Tan: Şu anda adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi var bölgede. Hükümet de PKK da karşılıklı hesaplarla bu işi nereye kadar götürebilirler, bunun içinde ne vardır, doğrusu bilmiyoruz. Ama endişemiz var. Çünkü bu hesapların içinde seçimlerin yaptırılmamasının olduğunu da görüyoruz.

'Levent Tüzel partiden ayrılmalıydı'

Aslında kabinede üç bakanınız olacaktı, ancak Levent Tüzel teklifi kabul etmedi. Tüzel'in kabul etmeme gerekçelerine katılıyor musunuz?

Altan Tan: Gerekçeleri kendi mantığı içinde doğru olur, yanlış olur, bu başka bir tartışma konusu. Biz bu konuyu partinin yüksek kurulunda saatler boyunca tartıştık ve büyük çoğunlukla bir karar aldık. Bu karara uyulması gerekir. Parti kararına rağmen buna itiraz ediyorsan... O zaman partiden ayrılırsın. Yani ben bu tavrını doğru bulmuyorum.

'PKK'lı Kalkan ile Demirtaş çatışması'

Selahattin Demirtaş, PKK'ya "Amasız olarak silah bırak, çatışmaları durdur" çağırısında bulundu. Bunun üzerine PKK'lı Duran Kalkan, Demirtaş'a ve HDP'ye yönelik zehir zemberek bir açıklama yaptı. Bunun anlamı nedir?

Altan Tan: Strateji farklılığı diyelim buna. Çünkü HDP'yi, PKK'yı, İmralı'yı birbirinden ayrıştıracak ve çatıştıracak siyasetlerin varacağı bir yer yok.

Ama işte Duran Kalkan'ın Demirtaş'a yönelik ağır eleştirileri ortada. Bunu görmeyecek miyiz?

Altan Tan: Bana göre yapılması gereken bu farklılıkların arasına kıymık sokmak, çatlatmak değil, bunları topyekûn daha doğru bir çizgide siyasi noktaya oturtmak, o noktada da HDP'nin sivil siyasetten yana irade beyanına omuz vermektir.

'Kürt siyasi hareketinde ilk kez siyasi kanat sesini yükseltiyor'

Selahattin Demirtaş PKK'nın saldırıları karşısında gerekli tepkiyi gösterdi mi sizce?

Altan Tan: Az mıydı, çok muydu, erken miydi, geç miydi? Bunlar spekülatif şeyler. Ama şunu görmek lazım: Kürt siyasi hareketinde siyasi kanat, genel başkanından milletvekillerine toplu olarak sesini siyasetten yana yükseltiyor. PKK'nın bazı hareketlerini anlayamadığını, izah edemediğini ve doğru görmediğini söyleyebiliyor. Bu ilktir ve çok önemlidir.

'Gariban polisi, askeri öldürerek olmaz'

Özerklik ilan ediliyor farklı il ve ilçelerde. Ne diyorsunuz?

Altan Tan: Parti olarak özerkliği savunuyoruz. Valileri halk seçsin, Kürtçe kamusal alanda kullanılsın, halk meclisleri olsun, bölgesel yönetim olsun... Ama biz bu meseleyi siyasi ve demokratik yollarla çözmekten yanayız, silahla, hendekle, gariban polis ve askerleri öldürerek değil.

O zaman siz karşısınız özerklik ilanlarına?

Altan Tan: Yöntemi doğru bulmuyoruz. Yoksa demokratik özerkliği hepimiz savunuyoruz.

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