HDP'li Altan Tan: PKK kayıtsız, şartsız silah bırakmalı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gerilimli bir ortam olduğunu ve PKK’nın kayıtsız, şartsız silah bırakması gerektiğini ifade etti. Tan sözlerine "2013 nevruzunda Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda silahlı güçlerini Türkiye dışına çıkarması ve silahla hak arama şekline son vermesi gerekir" şeklinde devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Altan Tan, "Türkiye’nin acilen iç ve dış barışı sağlama mecburiyeti var. Bu sadece Kürt sorunu bağlamında değil. Turizm çökmüş durumda, ihracat değerleri düşmeye başladı. Türkiye’de yönetim krizi var. Bunların çözümünün ilk noktası iç barışı sağlamaktan geçiyor." dedi. "Türkiye, tekrar, acilen 2013 şartlarına dönmelidir" ifadesini kullanan Tan, şunları söyledi:

"PKK’nın kayıtsız, şartsız silahlarını susturması, 2013 nevruzunda Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda silahlı güçlerini Türkiye dışına çıkarması ve silahla hak arama şekline son vermesi gerekir. Hükümetin de atması gereken bütün adımları atması, diyalogları, görüşmeri, demokratikleşmeyi yeni anayasanın içine koyarak sonuçlandırması gerekir. Bunu yapamazsak hep birlikte bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bu gidiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hayırlı bir gidiş değil."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik sözleriyle ilgili sorusu üzerine, "Bunlar çok gereksiz polemikler. Ortada tecavüz olayı var. Kimsenin üstünü örtmemesi gerektiği, örtemeyeceği bir vaka var. Aile Bakanı'na düşen, bütün gücüyle bu olayın üstüne gitmesi. Bunu kapatacak, mazur gösterecek, farklı algılar oluşturacak hiçbir beyanatın içine girmemesi gerekir. Ancak bu olayın üzerinden İslami vakıfları, kuruluşları karalamak ve tümünü şamil etmek de yanlış. Bir olaydan, iki olaydan hareketle bütün kurumu suçlamak, aynı görüşe sahip bütün bir camiayı töhmet altında bırakmak yanlış" dedi.

Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "teröre destek verenlerin vatandaşlıktan çıkarılabileceği" açıklamasıyla ilgili başka bir soru üzerine de "Bir insan ne kadar suçlu olursa olsun vatandaşlık başka, ceza başka bir şeydir. Bunları trübünlere söylenmiş laflar olarak değerlendiriyorum çünkü bir karşılığı yok." değerlendirmesinde bulundu.