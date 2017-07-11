HDP'li Altan Tan: Katıldığım cenazeye AKP milletvekilleri de katıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. İddianamede, öldürülen bir PKK'lının cenazesine katılmakla suçlanan Altan Tan, "Cenazeye binlerce insan katıldı. Hatta AKP milletvekilleri de katılmıştır" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2011 yılında öldürülen PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Altan Tan ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunması alınan Altan Tan, katıldığı cenaze törenlerinde ve taziyelerde toplumu sakinleştirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Tutanaklarda taziye duası okuduğum ve eylemleri durdurarak kitleyi dağıttığım yazılıdır. Cenazeye tarih itibariyle binlerce insan katılmıştır. Hatta AKP milletvekilleri de katılmıştır. Bunun örgüt propagandası ile bir alakası yoktur. Hayatım boyunca örgüt propagandası yapmadım. Ben toplumu sakinleştirdim ve taziye olduğundan dolayı herkesi sükunete davet ettim."

'Kürt siyasetinde de şiddete karşı oldum'

Siyasetçi olarak Kürt meselesini savunduğunu belirten Altan Tan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt siyaseti ile ilgili devletin ve hükümetin politikasını yanlış buluyorum. Düşüncelerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül'e açıkladım. Uygulanan politikaların yanlış oldğunu, bu işin ancek demokrasi ile çözülebileceğini yüzlerine söyledim. Benim hiçbir dönem hiçbir örgüt ile bağlantım olmadı. Hiçbir zaman silahlı örgütleri savunmadım. Devletin de dönem dönem uyguladığı yasadışı çetelerin uygulamalarına karşı çıktığım gibi, Kürt siyasetinde de şiddete karşı oldum."

Mahkeme eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.