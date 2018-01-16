HDP'li Altan Tan hakkında 15 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında, 2011 yılında öldürülen PKK\'lı teröristin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, tutuksuz sanığın, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan\'ın, 2011 yılında öldürülen PKK\'lı teröristin cenazesine katıldığı ve yaptığı bir konuşma nedeniyle, \'Terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan Tan katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı; sanığın, kanlı bir terör örgütü olduğu bütün dünya tarafından kabul edilen PKK terör örgütü ve illegal uzantılarının yaptığı eylem çağrıları doğrultusunda, Kahramanmaraş\'ın Pazarcık kırsalında ölü olarak ele geçirilen \'Cemal\' kod adlı Kenan Topdemir\'in 23 Nisan 2011 günü yapılan cenazesine, yasa dışı etkinlik olduğunu bilerek ve isteyerek katıldığını belirtti. Savcı; sanığın cenazedeki grup ile birlikte yürüdüğü ve bu şekilde \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\' ile \'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak\' suçlarını işlediğini kaydetti.

Şırnak\'ın Uludere ilçesinde 2011 yılında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada 12 örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirilmesi üzerine eylem çağrıları yapıldığını belirten savcı, bu çağrılar üzerine 16 Mayıs 2011 günü Diyarbakır\'ın değişik yerlerinde eylemler yapıldığını hatırlattı. Aralarında Altan Tan\'ın da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişilik bir grubun BDP\'ye ait otobüs eşliğinde yasa dışı sloganlar atarak yürüdüğü ve yolu araç trafiğine kapatarak oturma eylemine geçtiklerini kaydeden savcı, bu eylem sırasında ölen örgüt mensupları için saygı duruşunda bulunulduğunu belirtti. Altan Tan\'ın da öldürülen örgüt mensuplarının cenazelerine sahip çıktığı ve ilan edilen \'sözde\' 3 günlük yas kapsamında yapılan yasa dışı yürüyüşe katıldığını vurgulayan savcı, sanığın \'sözde\' günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yaparak, \'Terör örgütü propagandası yapmak\', \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\' ve \'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak\' suçunu işlediğini ifade etti.

Savcı; Diyarbakır\'da 4 Haziran 2011 günü Altan Tan\'ın organize ettiği seçim mitinginde ise kalabalığın PKK terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar attığını, terör örgütü propagandası içerir pankart ve dövizler açtığını, PKK terör örgütünü temsil eden bez parçaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterlerinin açıldığını, platformdan ses yükseltici cihazlar ile içeriği itibarıyla terör örgütünün propagandasını oluşturan parçaların kalabalığa dinlettirildiğini belirtti. Savcı; bu olaylara müdahale etmeyip, önlenmesi için herhangi bir yasal uyanda bulunmayan Altan Tan\'ın \'Terör örgütü propagandası yapmak\" suçunu işlediğini kaydetti.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Sanık Altan Tan\'ın 16 Mayıs ve 4 Haziran 2011 tarihlerindeki eylemlerinde \'Terör örgütü propagandası yapmak\', 23 Nisan ve 16 Mayıs 2011 tarihlerindeki eylemlerinde ise \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet etmek\' suçlarını işlediğini belirten savcı, bu suçlar yönünden yargılamanın ertelenmesi kararı verilmesini istedi. Savcı; Altan Tan\'ın 23 Nisan ve 16 Mayıs tarihli eylemleri nedeniyle ise \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşma, sanık avukatına savunma için süre verilerek, ertelendi.