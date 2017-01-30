HDP'li Altan Tan: Gözaltılar, MHP'li seçmeni ikna etmek için yapılıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın sürdürdüğü terör soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "Bu gözaltılar görünen o ki MHP’li seçmeni ‘evet’e razı etmek için yapılıyor" iddiasını ileri sürdü.

Tan, "Bir PKK’lının cenazesi gelmiş, ben de bu cenaze törenine katılmışım; 'Sen PKK’lısın.' deniyor. Ben Diyarbakır milletvekiliyim. Bence hukuk uzunca zamandır ortada yok" diye konuştu.

Amerika'nın Sesi Radyosu'na konuşan Tan, şunları söyledi:

"Düşünsenize, her gün kendisini savunmak için mahkemeye giden biri nasıl referandum çalışması yapabilir? İkincisi de referanduma gidilirken AKP-MHP ittifakı var. Ancak tüm anket çalışmaları MHP seçmeninin en az yarısının referanduma hayır dediğini gösteriyor. Bu gözaltılar görünen o ki MHP’li seçmeni ‘evet’e razı etmek için yapılıyor."

"Bana söylenen şeyler genellikle basın açıklamaları ya da nevruz ile alakalı. KESK üyesi öğretmenlerin Diyarbakır’da grevi vardı. Ben de gittim, öğretmenlerin yaptığı greve destek verdim. Efendim KCK ve PKK da destek vermiş. Deniyor ki; 'Siz de bu çağrıya uydunuz siz de PKK’lısınız.’ Bir PKK’lının cenazesi gelmiş, ben de bu cenaze törenine katılmışım; 'Sen PKK’lısın.’ Ben Diyarbakır milletvekiliyim. Bence hukuk uzunca zamandır ortada yok."

HDP Milletvekillerine yönelik böyle bir sürecin başlatılmasının sürpriz olmadığını belirten HDP'li Altan Tan, bu sürecin ne kadar süreceği hakkında ise bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını söyledi.