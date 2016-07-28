HDP'li Altan Tan: Darbeyle ilişkisi kanıtlanmamış aydınlara yapılan muamele kabul edilemez

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç ve Şahin Alpay’ın AK Parti iktidarına muhalif kimliklerine dikkat çekti ve “Muhalif olmak suç değildir. Muhalefet demokrasilerin olmazsa olmaz şartıdır” dedi.

Tan, "darbe ile ilişkisi somut bir şekilde tespit edilememiş aydınlara karşı yapılan muamelelerin kabul edilemeyeceğini" ifade eden Tan, "iktidarı yürüdüğü yanlış yoldan dönmeye" davet etti.

Tan’ın yazılı açıklaması şöyle:

15 Temmuz 2016 Darbesini, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren açık ve net bir şekilde kınadık.

Darbeye katılan, darbeyi destekleyen, meşru ve mazur gösteren herkes cezalandırılmalı; ancak darbeye katılmak, destek olmak veya meşru görmek ayrı bir şey Ak Parti iktidarına muhalif olmak başka bir şeydir.

Bir insan hem darbeye hem de Ak Parti iktidarına karşı olabilir.

Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gözaltına alınan aydınların en önemli özellikleri Ak Parti iktidarına muhalif olmalarıdır.

Muhalif olmak suç değildir. Muhalefet demokrasilerin olmazsa olmaz şartıdır.

Darbe ile ilişkisi somut bir şekilde tespit edilememiş aydınlara karşı yapılan muameleler kabul edilemez.

İktidar bugüne kadar yürüdüğü yanlış yoldan dönmeli, son olaylardan ders çıkararak demokratik bir Türkiye inşa yolunda uzlaşma ve barış yolunu seçmelidir