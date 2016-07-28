T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

HDP'li Altan Tan: Darbeyle ilişkisi kanıtlanmamış aydınlara yapılan muamele kabul edilemez

"Türkiye inşa yolunda uzlaşma ve barış yolunu seçmelidir"

28 Temmuz 2016 18:59

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Nazlı Ilıcak,  Ali Bulaç ve Şahin Alpay’ın AK Parti iktidarına muhalif kimliklerine dikkat çekti ve “Muhalif olmak suç değildir. Muhalefet demokrasilerin olmazsa olmaz şartıdır” dedi.  

Tan, "darbe ile ilişkisi somut bir şekilde tespit edilememiş aydınlara karşı yapılan muamelelerin kabul edilemeyeceğini" ifade eden Tan, "iktidarı yürüdüğü yanlış yoldan dönmeye" davet etti.

Tan’ın yazılı açıklaması şöyle:  

15 Temmuz 2016 Darbesini, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren açık ve net bir şekilde kınadık.

Darbeye katılan, darbeyi destekleyen, meşru ve mazur gösteren herkes cezalandırılmalı; ancak darbeye katılmak, destek olmak veya meşru görmek ayrı bir şey Ak Parti iktidarına muhalif olmak başka bir şeydir.

Bir insan hem darbeye hem de Ak Parti iktidarına karşı olabilir.

Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gözaltına alınan aydınların en önemli özellikleri Ak Parti iktidarına muhalif olmalarıdır. 

Muhalif olmak suç değildir. Muhalefet demokrasilerin olmazsa olmaz şartıdır.

Darbe ile ilişkisi somut bir şekilde tespit edilememiş aydınlara karşı yapılan muameleler kabul edilemez.

İktidar bugüne kadar yürüdüğü yanlış yoldan dönmeli, son olaylardan ders çıkararak demokratik bir Türkiye inşa yolunda uzlaşma ve barış yolunu seçmelidir

ETİKETLER

Altan TanNazlı IlıcakAli BulaçŞahin Alpay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24