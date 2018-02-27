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Politika

HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

27 Şubat 2018 20:32

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım\'ın milletvekilliği düşürüldü.
HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan\'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu\'nda okunarak milletvekillikleri düşürüldü.
Alınanan kararı, bir toplantıya katılmak üzere gittiği İngiltere\'de öğrenen HDP Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir mesaj yayımladı. Yıldırım\'ın mesajı şöyle:
\"Sizden aldığım onurlu vekaletin 3. yılını doldurmak üzereyken uyduruk bir gerekçe ve darbe ile milletvekilliğim düşürülmüştür. Bu 3 yıllık süre içinde her gün bu onurlu vekalete layık olmak için çabaladım. Bir gün olsun şahsi hesaplar peşinde koşmadım. Tüm çabam halkımızın özlem duyduğu barış kapısını aralamak oldu. Kişisel ikbal ve menfaat aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Ömrümün sonuna kadar Muş\'un bu vekillik onurunu taşıyacağım. Bu topraklar hakkettiği onurlu barışa ve özgürlüğe mutlaka kavuşacaktır. Hepiniz için sağlık, huzur, barış temenni ediyorum. Bu süre içinde üstüme geçen hakkınızı helal edin.\" 
HDP Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Muş 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası, 9 Şubat 2018 tarihinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nce oy birliği ile onanmıştı.

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