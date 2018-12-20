HDP'li Ahmet Şık hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

TBMM’ye en son gönderilen ve 16’sı HDP’li milletvekillerine ait dokunulmazlık fezlekesi içinde Ahmet Şık da yer aldı. Şık’ın 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi önünde yaptığı konuşmada, “Darbe kalkışmasının faili aranıyorsa onun faili Beştepe denilen yerdeki sarayda oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan’dan başlamak lazım. Çünkü Fetullah Gülen’in suç ortağı Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerinin de yer aldığı açıklaması Cumhurbaşkanına hakaret suçu sayıldı.

Şık’a, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299. maddesinden dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan paylaştığı, "Tayyipler Alemi" karikatürünü retweetlediği tespit edilen milletvekillerine "Cumhurbaşkanına hakaret suçu" gerekçesiyle fezlekeler gönderilmişti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir T24’e, “Meclis'e gelen 70 fezlekeden 68'i CHP’lilerle ve bunların da yüzde 90'ı ‘Tayyipler Alemi’ karikatürüyle ilgili. Savcılığın nereden talimat aldığını çok açık biliyoruz. Tek parti dönemi bile Markopaşa Dergisine, Aziz Nesin'lere, Rıfat Ilgaz'lara karşı daha demokrat ve hoşgörülüydü” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezlekedeki sözleri şöyle aktarıldı:

“Türkiye’deki yarılma artık AKP’li olan, olmayan yarılması ve eğer gerçekten bir suç örgütü aranıyorsa, AKP Genel merkezine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na, Başbakanlığı basıp arama yapsınlar ve oradaki insanları gözaltına almaları gerekiyor. Eğer cemaatin ardında olduğu düşünülen ve iddia edilen darbe kalkışmasının faili aranıyorsa, onun faili Beştepe denilen sarayda oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan’dan başlamak lazım. Çünkü Fetullah Gülen’in suç ortağı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 15 yıllık bütün AKP kabineleri vardır ve bu işe çanak tutan milletvekilleridir, medyasıdır.”

Son gelen fezlekelerde AKP, MHP, İyi Partili vekiller yok

TBMM’ye son gönderilen 17 fezleke içinde HDP Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de yer alıyor.

Son gelen 17 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 61 oldu. Tekrar milletvekili seçilenlere ait 252 dokunulmazlık dosyası var.