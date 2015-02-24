HDP'li Adil Zozani verdiği önerge okunmayınca mikrofonu kırdı

TBMM Genel Kurulu'nda İç Güvenlik Paketi'nin görüşmeleri sırasında kendilerinin verdiği önergenin okunmadığını iddia eden HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, katip üyenin mikrofonunu eliyle vurarak kırdı.



TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Salı gününden bu yana, tartışma ve kavgalarla süren İç Güvenlik paketi görüşmelerine bugün devam edildi.



Genel Kurulda HDP'li milletvekilleri verdikleri önergelerin okunmadığını belirterek başkanlık divanına geldi ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a tepki gösterdi. Bu sırada Yakut, Katip üye AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'e diğer önergeyi okumasını istedi. Özçelik okumaya başlayınca da gerginlik yaşandı ve Zozani, Özçelik'in önündeki mikrofona vurdu. Bunun üzerine mikrofon kırıldı.



Zozani'yi arkadaşları uzaklaştırırken, mikrofonun kırıldığını belirten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut birleşime 10 dakika ara verdi. Göreviler, kırılan mikrofonu onarmaya çalıştı.