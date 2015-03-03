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HDP'li aday adayı: Barışı kabul etmezseniz cinler çarpar!

Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın 'Ortadoğu’da İslam ve Barış' panelindeki açıklamaları tartışmaya yol açtı

03 Mart 2015 17:59

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'ndan istifa ettikten sonra HDP'den Mardin Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Kadri Yıldırım, "Kuran'da cinlerden bahsediliyor. Ey Arapları, Süryanileri ve Kürtleri içinde barındıran Mardin ve Mardin halkı; eğer bin 500 yıl önce sizin cinlerinizin kabul ettiği bir barışı, siz kabul etmezseniz, birbirinizin hakkını, hukukunu kabul etmezseniz, bu cinler sizi çarpacaktır haberiniz olsun" dedi.

Demokratik İslam Kongresi öncülüğünde, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen 'Ortadoğu’da İslam ve Barış' konulu panel, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını ise Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Bor yaptı. Günümüzde İslamiyet’in ya da Müslümanlar’ın geri kalmasının sebeplerini anlatan Doç. Dr. Bor, "Bu sebepleri ekonomik ile siyasi, sosyal sebepler olarak ifade edebiliriz. Ancak buna göre önemli temel sebep, bütün bu saydığımız sebepleri bağlayacağımız ana sebep, İslamiyet’in doğuşunun ilk yüz yıllarını saymasak, sonradan özgür düşünce ve özgür bilimi kaybetmesidir. İslamiyet özgür düşünce ve bilimi kaybettiği için kendi içinde yasayan farklı inançları, kendi zenginliğinin ilhamını, gelişme şansını da kaybetmiştir" dedi.

 

‘Böyle bir islam yok’

 

Süryaniler’in Mardin Metropoliti Salima Özmen’in de katıldığı panelde konuşan HDP Milletvekili aday adayı Prof. Dr. Kadri Yıldırım ise İslam tarihinde kurulmuş olan Kürt, Arap birlikleri ve birliktelikleri üzerinde durdu.

Prof. Dr. Yıldırım, "DAİŞ vahşi çetesinin 300 Süryani kardeşimizi katliamını kınıyoruz. Böyle bir İslam yok. Yaşatmaya çalıştığımız, Selahattin Eyyubi’nin İslamiyet anlayışıdır. Kurmaya çalıştığımız demokratik İslam anlayışıdır. Tarihte Kürtler ve Araplar’ın beraberliği çok köklüdür. Kürtler tarihte iki defa Kürdistan’ı ümmet için, ümmet hatırına feda etmesine rağmen, en ufak bir dil talebi, bir statü talebi ve ayrılıkçılık olarak değerlendiriliyor. Böyle barış olmaz ve böyle adalet olmaz" dedi.

 

‘Cinler çarpar’

 

Ardından Kuran-ı Kerim’deki Cin Suresi’ni okuyan Prof. Dr. Yıldırım, "Biliyorsunuz Kuran’da cinlerden bahsediliyor. Hz. Muhammed döneminde Mardin ve Nusaybin cinlerinin Kuran-ı Kerim’i dinleyerek Müslüman olduğunu biliyoruz. Kaç yüzyıl önce bu cinler Müslümanlığı seçmiş. Barışı ve birlikte yaşamayı istemişler. Ey Arapları, Süryanileri ve Kürtleri içinde barındıran Mardin ve Mardin halkı, eğer 1500 yıl önce sizin cinlerinizin kabul ettiği bir barışı, siz bin 500 sene sonra kabul etmezseniz, birbirinizin hakkını, hukukunu kabul etmezseniz, bu cinler sizi çarpacaktır haberiniz olsun. Birbirinizi tanıyın, birbirinizin kimliğini, dinini, dilini tanıyın. Bunlar için mücadele edin, birbirinize yardımcı olun. Aksi takdirde bu cinler başınıza musallat olabilir" ifadelerini kullandı.

 

‘AKP hükümeti 28 Şubat’ın intikamını kadınlardan alıyor’

 

Diyarbakır’ın Hazro İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Güler Özavcı da İslamiyet’e ilk inanan kişinin kadın olduğunu söyleyerek, Ak Parti döneminde kadın cinayetinin yüzde bin 400 arttığını söyledi.

El Kaide ve IŞİD terör örgütlerinin de kadın ve kadın kazanımlarına yönelmesinin de, toplumun özgür yüzünün kadın olduğunun göstergesi olduğunu savunan Özavcı, "El Kaide, DAİŞ gibi çetelerin etkisi yadsınamaz. IŞİD’in kadına, kadın kazanımlarına yönelmesi de aslında toplumun özgür yüzünün ve kaynağının kadın olmasıdır. DAİŞ’in kadın katliam ve tecavüzü bir seks aracı olarak kullanmasının İslam adına, İslami bir nizam adına yaparken, gerçek İslamiyet’te ilk inanan da ilk kazanımları da kadın kazanımları olmuştur. AKP döneminde kadın cinayetleri yüzde bin 400 artmıştır. Yüzyıl süreceğini bahsettiğimiz 28 Şubat sürecinin mağduru yine kadınlarken, şu an da AKP hükümeti, 28 Şubat’ın intikamını yine kadınlardan, yine farklı muhalif kesimlerden alıyor" diye konuştu.

 

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