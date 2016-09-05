HDP'li 7 milletvekili hakkında zorla getirme kararı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekilleri hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verdi.

Bu yedi kişinin HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır vekili Çağlar Demirel, HDP Urfa vekili Osman Baydemir, HDP Ağrı vekili Dirayet Taşdemir, HDP Muş vekili Ahmet Yıldırım, HDP Siirt vekili Besime Konca, HDP Dersim vekili Alican Önlü ve HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım olduğu belirtildi.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın ise adresinin belirlenip mahkemeye çağrılması için çağrı kâğıdı gönderilmesine karar verdi.

Diyarbakır’da görülen KCK ana davası kapsamında yargılanan 192 Kürt siyasetçi arasında bulunan bu isimler, milletvekili oldukları için yargılanmaları durdurulmuş ve dosyaları ayrılmıştı.

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yargılama yeniden başladı.

Bugün görülen duruşmaya HDP’li vekillerin katılmaması üzerine, mahkeme zorla getirilme müzakeresi düzenlenmesine karar verdi.

Dava dosyasında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’un da bulunduğu 21 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.