T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li 7 milletvekili hakkında zorla getirme kararı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 HDP’li vekil için zorla getirme kararı verdi

05 Eylül 2016 22:51

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekilleri hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verdi.

Bu yedi kişinin HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır vekili Çağlar Demirel, HDP Urfa vekili Osman Baydemir, HDP Ağrı vekili Dirayet Taşdemir, HDP Muş vekili Ahmet Yıldırım, HDP Siirt vekili Besime Konca, HDP Dersim vekili Alican Önlü ve HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım olduğu belirtildi.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın ise adresinin belirlenip mahkemeye çağrılması için çağrı kâğıdı gönderilmesine karar verdi.

Diyarbakır’da görülen KCK ana davası kapsamında yargılanan 192 Kürt siyasetçi arasında bulunan bu isimler, milletvekili oldukları için yargılanmaları durdurulmuş ve dosyaları ayrılmıştı.

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yargılama yeniden başladı.

Bugün görülen duruşmaya HDP’li vekillerin katılmaması üzerine, mahkeme zorla getirilme müzakeresi düzenlenmesine karar verdi.

Dava dosyasında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok’un da bulunduğu 21 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

ETİKETLER

hdpzorla getirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24