HDP'den Yıldırım ve Ayhan'ın vekilliklerinin düşürülmesine tepki 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan\'ın milletvekillikleri, Meclis Genel Kurulu\'nda düşürüldü.

HDP\'li iki ismin milletvekilliklerinin düşürülmesine HDP Meclis Grubu tepki gösterdi. HDP milletvekilleri, AK Partili Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, düşürmeye ilişkin tezkereyi okumadan önce Genel Kurul\'u terk etti. Genel Kurul\'dan ayrılmadan önce HDP milletvekilleri adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, şöyle konuştu: \"Biz milletvekillerimizin vekilliğinin düşürülmesinin okunmasını beklemeyeceğiz. Bu her seferinde tekrarlanan ve halkların iradesine darbe vuran bir şeydir. Yarım saat önce önümüze geldi. Ama CHP Meclis Başkanvekilinin annesinin taziyesi söz konusuyken bile bunun yapılması etik dışıdır. Çünkü görev onundur. Ama her zaman olduğu gibi aynı fırsat değerlendirilmiştir. Böyle olmasa bile bir şey ifade etmiyor bizim için. Bizim arkadaşımız yanımda oturan grup başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, söz sarf etmiştir söz. Sadece bir sözdür, ifadedir söz konusu olan. \'Padişah bozuntusu\' sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir. 28 Şubat\'ı yaşadı bu ülke, bunun hiçbir farkı yoktur. Şimdi çok ciddi olarak sivil bir darbe yaşanmaktadır. Halkın iradesi tanınmayarak, vekillikleri düşürülerek milletvekillerinin bu Meclis\'le bağları kesilmektedir. Ama halkla bağları hiçbir şekilde kesilemez. İbrahim Ayhan vekilimiz de IŞİD\'e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bu utançtır utanç. Bu Meclis noterliğin ötesinde hiçbir işlevi kalmamış bir Meclis\'tir. İster adına koalisyon deyin, ister ittifak deyin, ne derseniz deyin; hep bana hep bana yasalarının getirildiği bir Meclis. Gerçek bir seçim olsa, gerçek, şeffaf bir medya olsa asla iktidarda kalamayacağınızın farkında olduğunuz için bunları yaptığınızın farkındayız. Halk da bunun farkında. Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan halkın sonsuza kadar vekilleridir. Bu meclis artık gerçekten bizim \'sadece son kişi kalana kadar burada olacağız\' dediğimiz için, halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclis\'tir.\"

