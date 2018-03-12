HDP'den vekili darp eden AKP'liler hakkında suç duyurusu

HDP Grup Başkanvekili, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un kürek kemiğinin kırılması ve 45 gün rapor almasına neden olan kavga hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Meclis Başkanlığı’nın ilgililer hakkında ceza tedbirine gitmesi ve soruşturma açması gerektiğine dikkat çeken Beştaş, Meclis Başkanlığı’na da gerekli girişimde bulunacaklarını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’a yapılanların aynı zamanda kürsü dokunulmazlığına ve bu hakkın kullandırılmamasına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Bunun tahammülsüzlüğün geldiği boyut açısından önemli olduğuna dikkat çeken Beştaş, şöyle konuştu:

“Biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Meclis kürsüsünü sonuna kadar kullanacağız, kürsü hakkını konuşma hakkını bize AKP vermedi ve alamaz” dedi. AKP’lilerin sözle cevap veremedikleri yerde şiddete başvurduklarını söyleyen Beştaş, “Bu da muhalefeti susturma eylemlerinin Meclis’e kadar uzanması anlamına geliyor."

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Beştaş'ın T24'e değerlendirmeleri şöyle:

“Mahmut Toğrul arkadaşımızın 45 günlük doktor raporu var. Buna ilişkin suç duyurusunu yapacağız bu hafta. Ayrıca olay Genel Kurul’da oturuma ara verilmiş olsa bile Meclis’te yaşandı. Olaya ilişkin görüntüler ve birçok milletvekili de olaya tanık. Bu kesinlikle iç tüzüğün muhalefetin aleyhine kullanıldığını gösteriyor. Bir linç girişimine karşı, 45 günlük rapor var ortada bu da linç amaçlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu tablo karşısında Meclis Başkanlığı’nın mutlaka ilgililer hakkında ceza tedbirine gitmesi soruşturma açması gerekiyor. Kaldı ki; Genel Kurul kapalı da olsa ortada bir doktor raporu var ve isimler veriliyor. Neticede bunun adli yönü de çok ciddidir. Kırık var ve ortada topluca bir saldırı hali var. Kürsü dokunulmazlığının yazılı olduğu mevzuat düzeninde bu hakkın kullandırılmaması yönünde bir saldırıdır bu aynı zamanda."