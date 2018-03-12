HDP'li Toğrul'un omzunun kırılmasına sebep olan AKP'li vekillere ceza yok

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un kürek kemiğinin kırılması ve 45 gün rapor almasına neden kavga sonrası, buna sebebiyet verenler hakkında yeni TBMM iç tüzük hükümlerine göre "fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle birleşimden çıkarma ve yaklaşık 12 bin lira tutarında para cezası verilmesi" gerektiği, ancak şimdiye kadar herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

Söz konusu cezanın anayasadaki idari yapıya aykırı tanımlama yaptığı gerekçesiyle ilk kez HDP’li Osman Baydemir’e dört ay önce uygulandığı ifade edilirken, AKP’li vekiller hakkında ise bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamasının dikkati çektiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

TBMM’de ilk defa yeni yasama yılıyla birlikte uygulanmaya başlanan yeni içtüzük hükümleri; bugüne kadar muhalefetin sesini kısan düzenlemelerle gündeme gelmişti. Yeni içtüzük hükümleri aynı zamanda Genel Kurul’da belirli durumlarda uygulanacak cezaları artırarak milletvekillerine aynı zamanda para cezası verilmesinin de önünü açmıştı. AKP ve MHP’nin ortaklaşa hayata geçirdiği içtüzük hükümleri genel kurul kürsüsünden konuşma yapan milletvekillerine yönelik bazı kısıtlamaları da beraberinde getirmişti. Bu kapsamda Türkiye’nin anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan vekillere Meclis’ten geçici çıkarma cezası verilmesi hayata geçerken, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesi de düzenlenmişti. Aynı cezanın fiili saldırıda bulunan milletvekillerine uygulanması da AKP ve MHP’nin ortaklaşa hayata geçirdiği yeni içtüzük hükümleri arasında bulunuyor.

İlk ceza Baydemir’e

Yeni içtüzük hükümleri kapsamında milletvekillerine verilmesi öngörülen para cezası ilk kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e uygulanmıştı. Baydemir’in genel kurul kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında “Kürdistan” ifadesini kullanması nedeniyle Meclis’ten geçici çıkarma ve 12 bin 322 TL tutarında para cezası uygulanmıştı TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul çok sayıda AKP’li milletvekilinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu hastanelik olan Toğrul’un sol kürek kemiği kırılırken, HDP’li vekil 45 gün rapor aldı. Yeni içtüzük hükümlerine göre fiili saldırıda bulunulması durumunda Meclis’ten geçici çıkarma ve para cezası verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Toğrul’a yapılan saldırıya karışan her vekile ayrı ayrı 12 bin 322 TL tutarında ceza verilmesi gerekirken, hiçbir işlem yapılmadı.

Para cezası verilecek durumlar

Yeni içtüzük hükümlerine göre Meclis’ten geçici çıkarma ve milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesine neden olacak durumlar şöyle düzenleniyor:

- Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak; bir ay içinde beş kere kınama cezası almak;

- Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, TBMM Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek,

- Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak;

- Görüşmeler sırasında halkı veya devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek;

- TBMM Genel Kurulu’na ve komisyonlara silahlı olarak girmek; Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak;

- fFiili saldırıda bulunmak.