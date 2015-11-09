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Politika

HDP’den üyelerine uyarı: Başkanlık konusunda yorum yaparak tartışma zemini yaratmayın

“1 Kasım 7 Haziran ile karşılaştırılmamalı”

09 Kasım 2015 15:51

HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda üyelere başkanlık konusunda yorum yapmamaları uyarısı yapıldı.

Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, Demirtaş ve Yüksekdağ başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları, başkanlık tartışmaları ve kongre hazırlıklarını ele aldı. 1 Kasım’da alınan 10.7’lik oy oranının başarısızlık olarak değerlendirilmemesi yönünde tespitin yapıldığı toplantıda, 1 Kasım’ın 7 Haziran ile karşılaştırılmaması gerektiği belirtildi. 7 Haziran’a kıyasla 1 Kasım’da oy oranının düşmesinin çatışmalı süreç, HDP’yi hedef alan algı operasyonları, intihar saldırıları ve seçmende motivasyon olmaması ile değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Başkanlık sistemi tartışmalarından rahatsız olan parti yönetimi, üyelere “Başkanlık tartışmaları kafa karışıklığı yaratıyor, yorum yaparak tartışma zemini yaratmayın” uyarısı yaptı.

 

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