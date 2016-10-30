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HDP’den tutuklamalara ilk tepki: Bir halkın onuruna haysiyetine, iradesine saldırı!

Fırat Anlı ve Ayla Akat Ata tutuklanmıştı

31 Ekim 2016 00:29

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ile eski BDP milletvekili Ayla Akat Ata’nın tutuklanmasına tepki gösterdi ve “Mesele Ayla Akad, Fırat Anlı ve Gülten Kışanak'ın tutuklanması değil, bir halkın onuruna, haysiyetine, iradesine saldırı meselesidir…” dedi.

Baluken’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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idris balukengültan kışanakayla akat atafırat anlı

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