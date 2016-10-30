HDP’den tutuklamalara ilk tepki: Bir halkın onuruna haysiyetine, iradesine saldırı!

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ile eski BDP milletvekili Ayla Akat Ata’nın tutuklanmasına tepki gösterdi ve “Mesele Ayla Akad, Fırat Anlı ve Gülten Kışanak'ın tutuklanması değil, bir halkın onuruna, haysiyetine, iradesine saldırı meselesidir…” dedi.

Baluken’in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: