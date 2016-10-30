Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı!

Diyarbakır'da haklarında yürütülen soruşturma kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan ve dün ilk kez avukatları ile görüştürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anlı ve Kışanak "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Fırat Anlı kimdir?

Gültan Kışanak kimdir?

Başsavcılıktan açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kışanak ve Anlı'nın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Başsavcı Kamil Erkut Güre'nin imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25/10/2016 tarih ve 2016/59 sayı numaralı basın açıklamasında belirtilen 2015/45832 ve 2016/32488 numaralı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan KIŞANAK ile Belediye Meclis Üyesi Fırat ANLI Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanmış olup,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Gültan KIŞANAK hakkında silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan, Fırat Anlı hakkında da silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m. 314/2) suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir.

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 2016/619 ve 2016/621 sorgu numaraları ile tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler Gültan KIŞANAK'ın silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan, Fırat ANLI'nın da silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m. 314/2) suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2015/45832 ve 2016/32488 numaralı soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5 gün sonra avukatları ile görüştüler

Diyarbakır’da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı, dün haklarındaki 5 günlük kısıtlılık kararının kaldırılmasından sonra avukatları ile görüşmüştü.

Avukat Mehmet Emin Aktar, müvekilleri Kışanak ve Anlı’nın kendi istekleri doğrultusunda ifade verdiklerini belirterek şöyle demişti:

"İsteselerdi ifade vermeyebilirlerdi. Ancak her ikisi de istediği için emniyette ifade verdiler. Sayın Kışanak’ın ifadesini emniyet, Anlı’nın ifadesini ise avukatlar nezaretinde jandarma aldı. İfadelerinde ortaya herhangi somut bir delil ve belge konulmadı, sadece her iki müvekilimize, yaptıkları konuşmalar ile ilgili sorular yöneltildi."

Avukatları: Hangi cezaevine konulacaklarını öğrenemedik

Evrensel’e konuşan Aktar, mahkeme çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Aktar, Kışanak ve Anlı'nın "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandıklarını belirterek daha mahkemeye çıkarılmadan hangi cezaevine konulacaklarının ayarlandığını iddia etti. Aktar, "Biz müvekkillerimizin hangi cezaevine konulacağını öğrenemedik. Öğrendiğimiz kadarıyla haklarında tutuklama kararı verilmeden konulacakları cezaevi ayarlanmış" dedi.

CHP’li Tanrıkulu: Kışanak ve Anlı’yı tutuklama kararı tamamen siyasaldır!

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Kışanak ve Anlı'nın tutuklanmasını BirGün'e değerlendirdi. Gültan Kışanak'ın tutuklanma kararı çıkmadan evvel iktidara yakın birçok yayın organının "Gültan Kışanak tutuklandı" diye haber geçmesini hatırlatan Tanrıkulu, kararın bir yargı kararı olmadığını ve alenen bir siyasi karar olduğunun ortada olduğunu vurguladı.

Tanrıkulu mahkemenin kararının siyasal olduğuna dair olan açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kışanak hakkında bir karar yok. OHAL'in ilanından sonra isnat yok. O zaman daha önce neden ifadelerini almadınız? Diyarbakır Adliyesi ile Büyükşehir Belediyesi arası uzak değil. Gider ifadelerini alırsınız. Bu insanlar görevleri başındadırlar. Kaçma şüpheleri yoktur. Tutuklama kararı tamamen siyasaldır"

Ayla Akat Ata tutuklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanakve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto eden 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski vekil Ayla Akat Ata ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin de bulunuyordu. Ata da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı!